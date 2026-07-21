La Feria de Valladolid renueva sus instalaciones con 1,37 millones para ampliar su capacidad y atraer grandes congresos

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso; el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad, Víctor Caramanzana, durante la puesta de largo del renovado pabellón 3 - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid destina cerca de 1,37 millones de euros en la modernización de sus instalaciones con el objetivo de ofrecer un "espacio polivalente", reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino para congresos y grandes eventos y "hacer mejor" la economía de Castilla y León y la de la capital vallisoletana.

De esa cantidad, más de 800.000 euros se han destinado a la renovación del pabellón 3 y de la plaza exterior, mientras que otros 574.000 euros han servido para mejorar la eficiencia energética del recinto mediante la implantación de un nuevo sistema de iluminación.

Así lo han explicado este martes el director general del recinto ferial, Alberto Alonso, y el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad, Víctor Caramanzana, durante la puesta de largo del mencionado pabellón, un acto destinado a que los organizadores de eventos locales, regionales y nacionales conozcan las infraestructuras de las que dispone la feria y opten por Valladolid como sede de congresos.

Las obras han permitido renovar por completo el pavimento del pabellón, mejorar la imagen del perímetro de servicios mediante la ocultación de las instalaciones técnicas y dotar al espacio de mayor funcionalidad para albergar congresos de hasta 1.200 asistentes.

De este modo, complementa al auditorio principal, cuya capacidad máxima es de 612 personas, al ofrecer un "espacio polivalente" que puede acoger sesiones congresuales, zonas de exposición comercial, servicios de catering u otras actividades vinculadas a este tipo de encuentros.

Asimismo, la actuación ha incluido la transformación de la plaza exterior del recinto, donde el tradicional estanque ha sido sustituido por un espacio diáfano concebido para la celebración de presentaciones de producto, recepciones y cócteles, de forma que se han ampliado las posibilidades de uso de las instalaciones.

Alonso también ha explicado que la inversión superior a 800.000 euros ejecutada en el pabellón 3 y la plaza se ha financiado íntegramente con recursos propios, algo que, según ha destacado, no sucedía "desde hace muchos años" y que ha sido posible gracias a los resultados positivos obtenidos por la institución ferial en los últimos ejercicios.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad ha resaltado que el recinto ferial constituye una "herramienta" para hacer mejor la economía de Castilla y León y la de Valladolid, por lo que ha considerado fundamental modernizar sus instalaciones para adaptarlas a las necesidades de los eventos feriales y congresuales.

Caramanzana ha asegurado que ese posicionamiento ya tiene un reflejo cuantificable al recordar el estudio elaborado por Oxford Economics que cifra en 200 millones el impacto económico de la celebración de congresos y otros eventos en la Feria de Valladolid.

Asimismo, ha señalado que ese informe cifra en más de 2.000 los empleos directos e inducidos vinculados a la actividad de la institución ferial, un dato que evidencia su capacidad para favorecer la permanencia del talento en las empresas y en el territorio y contribuir al arraigo económico.

Por otro lado, ha puesto en valor el modelo de colaboración público-privada de la Feria de Valladolid. En su opinión, este consorcio comparte el objetivo de que la institución contribuya a convertir a Valladolid en la "capital económica del noroeste de España", de forma que la ciudad se consolide como un nodo de actividad económica y no como una periferia.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otra parte, la Feria de Valladolid acometerá este verano la renovación de los sistemas de iluminación del recinto y el auditorio 1, una intervención que permitirá reducir el consumo energético en un 59,60 por ciento y mejorar las condiciones de uso de esos espacios gracias a la actualización tecnológica, según se recoge en el proyecto realizado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

El presupuesto estimado en la licitación del concurso publicado por Somacyl asciende a 574.555,69 euros que serán asumidos por el recinto ferial con fondos propios.

La premisa del proyecto busca avanzar hacia un sistema más homogéneo, eficiente y adaptado a las condiciones reales de uso de los espacios, que actualmente están equipados con tecnología de fluorescencia, halógenos y halogenuros metálicos.

La modificación de la iluminación en los pabellones 1, 2, 3 y 4 conforma el grueso de la intervención, que afectará también al auditorio 1 y áreas exteriores como la plaza principal, el acceso por la calle Mieses, el parking lateral, la zona de talleres y el espacio junto a la estación de biomasa.

En los pabellones se sustituirán los proyectores de halogenuros metálicos, campanas industriales y soluciones fluorescentes por luminarias LED y, además, se ajustará su distribución para mejorar la uniformidad y el rendimiento global.

Respecto a la renovación del alumbrado exterior, se propone un planteamiento homogéneo basado en la sustitución completa de los proyectores existentes por nuevos equipos led, manteniendo en la medida de lo posible los soportes de la línea de alimentación (torres y columnas).

El consumo energético anual de la Feria de Valladolid se sitúa en 687.927 kilowatios hora (kWH), de los cuales el 72 por ciento corresponde a iluminación y el 28 por ciento a climatización.