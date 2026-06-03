La Feria de Valladolid será la nueva sede de la competición del Mundial de Puzzles de Valladolid en septiembre

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VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid celebrará del 16 al 20 de septiembre la sexta edición consecutiva del Campeonato del Mundo de Puzzles (WJPC), que se trasladará a la Feria de Valladolid, un recinto de mayores dimensiones que permitirá responder al "crecimiento experimentado por el campeonato en los últimos años", aunque la Cúpula del Milenio se mantendrá como sede "social".

Según destacan fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la nueva ubicación ofrecerá "más espacio para participantes, acompañantes, expositores, medios de comunicación y público general", y se podrá reforzar además la experiencia de la competición y las actividades paralelas previstas durante los cinco días del evento.

A falta de varios meses para su inicio, el campeonato ya ha superado los 2.200 registros, una cifra que sitúa a la organización en "niveles récord para estas fechas".

Las previsiones apuntan a que se alcanzarán las 3.000 participaciones entre las distintas categorías, lo "consolida al WJPC como la mayor competición de puzzles del mundo".

La internacionalización se mantiene como "uno de los principales rasgos distintivos del campeonato", con la representación actual de 75 países con Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España encabezando la lista de participantes.

La llegada de miles de participantes y acompañantes volverá a generar "un importante retorno económico para Valladolid".

De acuerdo con la evolución de las inscripciones, la duración media de las estancias y el incremento de participantes internacionales, la organización ha estimado que el impacto económico directo e indirecto "superará los tres millones de euros", con el beneficio que ello supone para el sector turístico de la ciudad.

CINCO DÍAS DE COMPETICIÓN INTERNACIONAL

El campeonato mantendrá sus tres modalidades oficiales, que son individual, parejas y equipos y se hará oficial la competición por países, donde una selección de los diez mejores 'puzzleros' de cada país lucharán por resolver en el menor tiempo un puzzle de 2.000 piezas.

La competición comenzará el jueves 17 de septiembre con las primeras rondas clasificatorias de la categoría individual y se desarrollará de forma ininterrumpida hasta el domingo 20, jornada en la que se disputará la gran final por equipos y tendrá lugar la ceremonia de clausura.

El programa incluirá decenas de pruebas clasificatorias, semifinales y finales, en las que los mejores especialistas del mundo competirán contra el cronómetro resolviendo puzzles de 500 y 1.000 piezas.

La categoría por equipos se espera que sea "una de las más espectaculares y estratégicas", mientras que las finales individuales y de parejas concentrarán la máxima emoción del campeonato ante cientos de espectadores presenciales y miles de seguidores conectados desde diferentes países.

MANTENIMIENTO DE ACTIVIDAD EN LA CÚPULA DEL MILENIO

Aunque la competición se trasladará en 2026 a la Feria de Valladolid para dar respuesta al crecimiento del campeonato, la Cúpula del Milenio seguirá como parte esencial del evento y volverá a convertirse en un punto de encuentro para aficionados llegados de todo el mundo con la exposición internacional dedicada a la historia del puzzle.

La muestra ofrecerá un recorrido por más de 250 años de historia de este entretenimiento, desde los primeros rompecabezas educativos del siglo XVIII hasta las producciones actuales que hoy conforman una industria global.

La exposición reunirá piezas únicas pertenecientes a la mayor colección de puzzles antiguos de Europa, con ejemplares históricos de extraordinario valor que permitirán conocer la evolución de los materiales, técnicas de fabricación, ilustraciones y formatos que han acompañado al puzzle a lo largo de más de dos siglos y medio.

Además, la Cúpula del Milenio funcionará como "un gran espacio abierto para la comunidad internacional del puzzle". Durante los días del campeonato, cualquier aficionado podrá acudir para montar su rompecabezas libremente, compartir experiencias con participantes de otros países y disfrutar de actividades paralelas en un ambiente distendido y participativo.

De esta forma, Valladolid contará con "dos grandes escenarios complementarios" y la Feria de Valladolid funcionará como sede oficial de la competición y la Cúpula del Milenio como "centro cultural, histórico y social" del Mundial, lo que se considera que convertirá a la ciudad en "el epicentro mundial del puzzle durante toda la semana".

El Campeonato del Mundo de Puzzles (WJPC) será accesible "tanto para los asistentes presenciales como para los espectadores en línea".

El evento podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales del WJPF y de sus miembros asociados en 3 idiomas (español, inglés e italiano) y de forma presencial en la Feria de Muestras, donde se instalarán varias pantallas gigantes para que el público disfrute de la emoción en tiempo real.

Además, el acceso a la Feria de Muestras será completamente gratuito, lo que permitirá a los amantes de los puzzles y a los curiosos disfrutar de este emocionante evento en un ambiente festivo.

El Campeonato está promovido y organizado por la Federación Mundial del Puzzle (WJPF), de la que forman parte más 50 países, y cuya sede se encuentra actualmente en Valladolid.

Para su celebración, cuenta con el patrocinio de la marca alemana Ravensburger, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Caja Rural de Zamora, Coca-cola y la Universidad Europea Miguel de Cervantes.