La Feria de Vehículos muestra en tres días una quinta parte del mercado anual de Soria, con cerca de 200 modelos

De izda a dcha, Eduardo Madurga, Félix Sanz y Víctor Mateo presentan la XIV Feria de Vehículos de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Vehículos de Ocasión y Seminuevos de Soria regresa a Centro Comercial Camaretas mostrará entre este jueves y el sábado una quinta parte del mercado anual provincial, con cerca de 200 unidades. La IX Feria de Vehículos pondrá a la venta una amplia gama de modelos, con facilidades de compra y precios competitivos.

Se trata de una edición que llega avalada por el éxito de los pasados años, donde en 2025 pasaron 22.105 personas de Soria y provincias limítrofes, un 2,3 por ciento más que el año anterior, y donde se vendieron 114 modelos.

El gerente de Centro Comercial Camaretas, Félix Sanz, junto al responsable de Madurga, Eduardo Madurga, y de Jemoya, Víctor Mateo, han presentado esta edición en la que participarán los concesionarios Autogonse SA, Madurga, Jemoya, Mateo y Untoria Ocasión. También habrá actividades paralelas de la mano de la Asociación de Autoescuelas y el simulador de vuelco de Autoescuela Morón.

Este año se hará una inauguración oficial el jueves a las 10.00 horas junto al presidente de la Diputación de Soria y alcalde de Golmayo, Benito Serrano.

Félix Sanz ha señalado que la Feria de Vehículos cumple con la línea que defiende el Centro Comercial "con la oferta en un único sitio con las facilidades de aparcamiento y condiciones climáticas".

Por su parte, Eduardo Madurga ha recalcado que se pondrán a la venta más de 200 unidades "con un esfuerzo comercial a nivel de precio y condiciones financieras" con el objetivo de que los vehículos se puedan adquirir de forma inmediata.

MIL MATRICULACIONES AL AÑO

Además, Víctor Mateo ha recalcado el esfuerzo de esta feria, tanto de los concesionarios como del Centro Comercial, en un mercado como el de Soria "que no llega a mil matriculaciones al año", por lo que en tres días se congrega "una quinta parte del mercado anual", algo que no ocurre en otras provincias españolas.

Mateo ha recalcado la "gran afluencia de visitantes de fuera de la provincia de Soria", en zonas limítrofes con mucho arraigo como Tudela, Tarazona, Calatayud, Sigüenza o Aranda de Duero. Una facturación que supone un impulso importante a las ventas para arrancar el año en los concesionarios de Soria, que emplean a unas 200 personas, "una importante parte del PIB", como ha destacado el responsable de grupo Mateo.

En relación a las ventas del pasado año 2025, Mateo ha destacado la buena salud del mercado con un nivel de ventas prepandemia, de 2019, en un país que ha "tardado algo más que otras zonas europeas en conseguirlo" gracias también a marcas que no existían y ahora se venden, especialmente China.

En este sentido, Eduardo Madurga ha analizado un 2025 muy positivo con un mercado de ocasión y seminuevo (hasta dos o tres años) que cada vez crece más y "se iguala a los ratios europeos, con un ratio de vehículo nuevo por uno vehículo utilizado".