Fernández (CCOO) condena las pintadas en la sede de CEOE y llama a reivindicar derechos "siempre desde el respeto"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Comisiones Obreras, Ana Fernández de los Muros, ha condenado las pintadas con las que ha amanecido este jueves la fachada de la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León en las que se pueden leer 'asesinos' y 'explotadores 1 M'.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en 'X' Ana Fernández de los Muros ha mostrado su rechazo a estas pintadas y ha asegurado que el sindicato Comisiones Obreras no acepta el odio ni la descalificación como forma de expresión.

"Defendemos el respeto, la convivencia y el diálogo como base de una sociedad democrática", ha añadido la dirigente sindical que ha recordado que el 1º de Mayo, cuando se celebra el Día Internacional del Trabajo, es una jornada para reivindicar derechos "siempre desde el respeto", ha apostillado en su mensaje.