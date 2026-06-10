Fernández Mañueco tomará posesión este jueves como presidente de la Junta para un tercer mandato, segundo con Vox

Fernández Mañueco en la sesión de investidura como presidente de la Junta - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El recién elegido presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, tomará posesión este jueves, 11 de junio, como jefe del Ejecutivo castellano y leonés que, como en los anteriores mandatos, compartirá con un socio, en este caso Vox, que vuelve a entrar en el Gobierno autonómico que en la anterior legislatura abandonó en julio de 2024.

La toma de posesión de Fernández Mañueco se producirá dos días después del debate de investidura en el que consiguió la confianza de la Cámara con los votos a favor de los 33 procuradores del PP y de los 14 de Vox, mientras que el resto de los partidos con presencia en las Cortes votaron en contra --PSOE, UPL, Por Ávila y Soria ¡Ya!--.

Fernández Mañueco asumirá su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII Legislatura 88 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del 15 de marzo que dieron la victoria al PP con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta en el Parlamento de Castilla y León --42 de los 82 parlamentarios-- que se ha superado tras el pacto de gobierno con Vox suscrito el pasado 3 de junio.

La sesión comenzará a las 12.00 horas y tendrá lugar en el Hemiciclo de las Cortes, el mismo escenario que Fernández Mañueco eligió en 2019 y en 2022 y el mismo por el que optó Herrera en sus anteriores tomas de posesión, a excepción del último mandato cuando, en un guiño a la austeridad, el presidente burgalés optó por jurar su cargo en el Salón de Recepciones en un acto temprano y madrugador.

Con su tercera toma de posesión, Fernández Mañueco se mantiene como el séptimo presidente de la historia de Castilla y León, tras los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda y los 'populares' José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, que ocupó este cargo a lo largo de 18 años durante los que tomó posesión en cinco ocasiones, la última tras un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos que no entró en el Ejecutivo.

Alfonso Fernández Mañueco volverá a ser el presidente de un Gobierno de coalición, tercero consecutivo y segundo con Vox. Esta situación de coalición sólo se había dado hace 37 años, cuando el 'popular' Jesús Posada dio entrada a dos consejeros de CDS entre 1989 y 1991, y se volvió a utilizar en julio de 2019 cuando Alfonso Fernández Mañueco, que había perdido las elecciones de mayo, dio entrada a Ciudadanos tras el pacto que permitió al PP seguir gobernando en Castilla y León.