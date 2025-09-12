Fernández orgulloso tras la denuncia de Vox al que tilda de "sionista pro genocidio, racista, xenófobo y aporofóbico"

La Policía Nacional identifica al secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante las protestas durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de Organización de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha acogido con satisfacción la denuncia interpuesta contra su persona por Vox con motivo de la invitación a la "desobediciencia civil" realizada por el político de la formación morada para que los ciudadanos aprovecharan la Contrarreloj de la Vuelta Cicilista a España en Valladolid para expresar sus protestas contra el "genocidio" causado por Israel al pueblo palestino en la Franja de Gaza.

Después de que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León anunciara la presentación de una denuncia contra Fernández, al que acusa de un delito de odio, el denunciado, a través de su cuenta en X, no ha dudado en mostrarse "orgulloso" de que le denuncien los "sionistas pro genocidio, amigos del criminal Netanyahu y socios de los genocidas", al tiempo que extiende la lista de calificativos que dirige a los de Santiago Abascal en términos de "racistas, xenófobos, aporofóbicos, machistas y sionistas".

El a su vez coportavoz federal de Podemos concluye el mensaje que dirige a Vox en su cuenta con una advertencia de que no cejará en su empeño por la causa palestina: "¡Sois lo peor de la sociedad!. Orgullo que me denuncien por defender al pueblo palestino. ¡Ni un paso atrás!"

La denuncia contra el político de Podemos se fundamenta en las declaraciones realizadas durante el mércoles, difundidas a través de medios de comunicación, en las que llamaba expresamente a boicotear el normal desarrollo de la etapa de la Vuelta Ciclista a España prevista en Valladolid, invitando a impedir su celebración y bloquear su recorrido, "desobediencia civil", por la participación de un equipo patrocinado por personas de origen Israelí.

Con estas declaraciones, "Fernández está llamando a la animadversión contra un colectivo por su origen nacional y étnico y, además, atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas en tanto que trabajadores", entienden desde Vox.