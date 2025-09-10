Fernández (Podemos) llama a "bloquear" y evitar que finalice la contrarreloj de la Vuelta en Valladolid

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha hecho un llamamiento a que se "bloquee" la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España que se desarrollará este jueves por las calles de Valladolid y evitar que ésta finalice como ha ocurrido en otros lugares.

El también procurador en las Cortes de Castilla y León ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía, no sólo de Valladolid, sino también de la Comunidad, para que "acuda en masa" a "boicotear" el paso de la Vuelta por la ciudad. "Llamamos al boicot activo, llevamos a la desobediencia civil, porque creo que, insisto, la condena al genocidio está por encima de cualquier actividad deportiva", ha afirmado.

En este sentido, ha argumentado que "se está perpetrando un genocidio absolutamente lamentable y miserable por el Estado terrorista y genocida de Israel" y considera "una auténtica vergüenza" que la Vuelta Ciclista a España y la Unión Ciclista Internacional permitan "que se limpie la imagen de este genocidio", tras lo que ha adelantado que estará presente con su chaqueta deportiva con el nombre de Palestina en estas protestas.

El coportavoz de Podemos ha criticado que se "consienta" que "un equipo israelí que es propiedad de un sionista que hace propaganda del sionismo y que también hace apología del genocidio esté compitiendo en la Vuelta Ciclista a España" y considera que la gente de Valladolid tiene que "dar un ejemplo" y sumarse a lo que ha sucedido tanto en Bilbao como en otros lugares.

IMPEDIR SU FINALIZACIÓN

Fernández ha insistido en que se tiene que "impedir" que la etapa concluya en Valladolid y, ante quienes defienden que las protestas no pueden desvirtuar la Vuelta y dan "más argumentos peregrinos" y, a su juicio, "lamentables", ha señalado que "las vidas de las personas están por encima de todo".

"Cuando se está perpetrando este terrible genocidio creo que hay que denunciarlo en todos los ámbitos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos culturales y también en los ámbitos deportivos", ha insistido.

Pablo Fernández ha asegurado que Podemos acudirá y a esas manifestaciones y espera que se pueda hablar de que "también en Valladolid" se ha impedido que "un equipo israelí" concluya su participación en la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid.

"De verdad que creo que estamos ante el peor genocidio del siglo XXI que la Historia nos juzgará y que aquellos que se han mantenido en la equidistancia y en el silencio cómplices, pues también serán juzgados por la Historia", ha agregado el portavoz de Podemos, quien cree que no se trata de "una cuestión política" y "ante un genocidio tan terrible y tan tremendo" cre que no hay que quedarse "de brazos cruzados".