Fernández reivindica la política con mayúsculas, reconoce errores y defiende que nunca se ha equivocado de bando

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha reivindicado este miércoles la "política con mayúsculas", ha reconocido que en su etapa como político en las Cortes de Castilla y León ha podido cometer "muchos errores" pero ha defendido que "jamás" y "nunca" se ha equivocado de bando.

"Nunca me han comprado, nunca me he vendido y me podré ir de aquí con la cabeza bien alta y mirando a todo el mundo a los ojos y con la firme convicción de que lo común es, sin duda, lo más importante", ha aseverado Pablo Fernández que ha insistido en que su aprendizaje en estos diez años de política institucional y en la que se hace fuera es que "lo común y lo colectivo es lo más importante".

Pablo Fernández ha parafraseado a los que sostienen con fuerza la idea de que algún día la tierra y las estrellas serán para quienes las trabajan para añadir: "Creo firmemente y lo haré siempre, que sí se puede luchar, vencer, caer, levantarse; luchar, vencer, caer, levantarse, hasta que se acabe la vida".

El procurador de Unidas Podemos ha trasladado este mensaje en su primera intervención en el Debate de Política General que ha iniciado con la frase "las personas lo primero, lo primero la gente", con las que acostumbra cerrar todas sus intervenciones, y se ha hecho eco de diversas noticias de las últimas semanas para exponer cómo está el estado de Castilla y León, entre ellas la falta de profesionales en Oncología en El Bierzo "que se cobra vidas".

"Señor Mañueco y señorías del Partido Popular, sus políticas cuestan vidas, se lo repito, señor Mañueco y señorías del Partido Popular, sus políticas matan", se ha reafirmado Fernández que se ha hecho eco también de informaciones sobre las "interminables y exasperantes" listas de espera, de los cierres de consultorios médicos en el medio rural y de una atención primaria "al borde del colapso".

A esto ha añadido el mal olor, el moho o el exceso de aditivos de la comida que los trabajadores de Sacyl reciben en sus guardias; los casos de colegios que "se caen a pedazos" y de alumnos de un pueblo de León que llevan cuatro años yendo a clase en barracones y del "protocolo de la vergüenza" que, según ha asegurado, también se dio en Castilla y León y del que ha responsabilizado al jefe del Ejecutivo.

"Esto es lo que le diría cualquier castellano y leonés o cualquier leonesa y castellana si hoy estuviese en este atril", ha explicado Fernández que ha precisado que su labor como parlamentario ha sido para llevar a las Cortes la voz de los ciudadanos de Castilla y León, "muy especialmente la voz de los que no tenían voz" como se ha comprometido a seguir haciendo toda su vida. "Luchar por mejorar la vida de la gente e intentar conseguir que las personas sean siempre lo primero", ha concluido.

Fernández ha considerado por otro lado que el Debate de Política General está marcado por dos elementos que también marcan la Legislatura, la salida de Vox del Gobierno autonómico el pasado mes de julio y la ausencia de presupuesto para la Comunidad.

"Usted compartía y consentía las barbaridades de Vox, con el intento de destrucción del diálogo social o de la memoria histórica y con la misoginia, la aporofobia y la xenofobia institucional como máximos exponentes", ha reprochado el procurador de Unidas Podemos a Fernández Mañueco al que ha recordado que la razón por la que Vox no está en el Gobierno es porque los de Santiago Abascal salieron 'motu propio' y no porque el PP les echase.

"Ahí se ha quedado usted, demostrando que únicamente tiene dos principios, el dinero y la poltrona", ha sentenciado y ha vuelto a vaticinar que Fernández Mañueco volverá a "pactar sin pestañear si lo necesita con esa ultraderecha con la que hoy en un chusco remedo de Pimpinela juega a pelearse en público".

En cuanto a la falta de presupuesto, Fernández ha considerado que ejemplifica la "extrema debilidad" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que está "sólo" y es "incapaz" de llegar a acuerdos y de articular consensos.

"Una comunidad sin presupuestos es una comunidad que no funciona, porque los presupuestos prorrogados que usted hizo a la limón con la ultraderecha son inanes, incapaces de solucionar los problemas que tiene esta Comunidad", ha advertido el político de la formación morada que ha sacado su teléfono móvil para poner un sonido del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que afirma que sin mayoría para aprobar un presupuesto hay que convocar elecciones.