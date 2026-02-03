Fernández tacha de "error absolutamente calamitoso" el acuerdo entre PSOE y PNV sobre los desahucios

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, ha tachado de "error absolutamente calamitoso" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la nación y el PNV para proteger del impago a los propietarios que sólo tengan una vivienda en alquiler. "Es un error calamitoso y nosotros desde luego no vamos a entrar ahí", ha advertido también.

Pablo Fernández ha acusado al Partido Socialista de "comprar" medidas de derechas que, en su opinión, bien podría llevar a cabo Vox y ha insistido en tildar de "absolutamente penoso, lamentable y vergonzoso" que el Gobierno de España "compre" las medidas del PNV que, según ha advertido, desamparan a las personas más vulnerables.

"Esto es una medida de derechas, esto es una medida que lo que protege es a los rentistas y a los caseros y a quien desprotege es a las familias en situación de extrema vulnerabilidad", ha reiterado Fernández que ha ironizado sobre que el pacto con el PNV se vaya a llevar a cabo por un Gobierno "que se dice progresista" y al que ha reprochado que lleve dos años sin aplicar ninguna medida "verdaderamente izquierda y social", salvo la regularización extraordinaria de inmigrantes pactada con Podemos, ha reivindicado al respecto.

"Cuando el Gobierno de España compra medidas a la derecha luego no podemos extrañarnos de que al final acabe gobernando la derecha en este país", ha advertido Pablo Fernández que ha recordado que Podemos lleva mucho tiempo exigiendo "medidas radicales" para hacer frente al problema del acceso a la vivienda.