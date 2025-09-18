Fernández tacha de "vergüenza" que hoy vaya a atracar en Valencia un barco que lleva material militar a Israel

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos y secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, ha tachado de "vergüenza" que este mismo jueves vaya a atracar en Valencia un barco que, según ha asegurado, lleva material militar a Israel, en lo que ha considerado una "complicidad del Gobierno de España con el genocidio".

"Es verdaderamente bochornoso, ignominioso y lamentable lo que está haciendo el Gobierno de España y la hipocresía sin parangón del señor Pedro Sánchez", ha criticado en concreto Pablo Fernández que ha acusado al Ejecutivo central de "seguir mintiendo" sobre su embargo a Israel tras constatar que "sigue permitiendo el tránsito de buques por España que trasladan material militar para el Estado genocida".

Pablo Fernández ha calificado de "verdaderamente bochornoso y abominable" y de "vomitivo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmase hace más de 15 días que el Ejecutivo central iba a decretar un embargo de armas a Israel y comprobar que a día de hoy no se ha llevado a la práctica, tras lo que ha acusado al Gobierno de mentir y de dedicarse a buscar "titulares electoralistas".

"La hipocresía de este Gobierno es insoportable", ha sentenciado Fernández que ha añadido en su crítica: "Que España vuelva a ser tránsito del envío de armas al estado genocida de Israel revela muy a las claras cómo el Gobierno de España continúa su complicidad con el genocidio".

Fernández ha hecho un llamamiento a Pedro Sánchez para que cese su "hipocresía" y para que empiece a tomar "de una vez por todas medidas reales y contundentes contra el estado terrorista de Israel". "Tienen un rostro marmorio, pétreo y absolutamente de diamante, de la dureza del diamante", ha reprochado por último a los representantes socialistas en el Gobierno de la nación.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado que España es un estado de derecho que está obligado a cumplir las normas, en este caso una ley portuaria. "No se puede impedir que un barco atraque en nuestras costas", ha explicado la socialista que ha rechazado la posibilidad de saltarse la ley "a la torera" o decir que no se cumpla.

"En un Estado Democrático de Derecho eso no puede ser. Yo entiendo que desde la otra parte cuando no se gobierna es muy fácil acudir al populismo y a esas cosas, pero no", ha zanjado al respecto en alusión a los integrantes de Podemos.

Finalmente, ha recordado que el Gobierno de España ha sido el primero que ha reconocido al Estado de Palestina y ha reivindicado al Ejecutivo de Pedro Sánchez como "un referente a nivel internacional" al respecto, tras lo que ha apelado a declaraciones de mandatarios internacionales.