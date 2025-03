Fernández ve "distópico" y "atroz" el kit de supervivencia de 72 horas recomendado por la UE en "un régimen de guerra"

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha tachado de "absolutamente atroz" y "distópico" el kit de supervivencia de 72 horas recomendado este miércoles por la Unión Europea.

"Estamos encaminados a una gran coalición de guerra, a un régimen de guerra", ha lamentado el secretario de Organización de Podemos y procurador de Unidas-Podemos en las Cortes de Castilla y León que ha insistido en que lo que se está viendo en la Unión Europea es "absolutamente distópico" con esa recomendación del kit de supervivencia.

"Esto es absolutamente atroz", ha aseverado el de Unidas-Podemos que ha advertido de que los mandatarios europeos "están inoculando y vendiendo el miedo como propaganda" para poder incrementar el presupuesto en materia armamentística.

Pablo Fernández ha realizado esta reflexión en declaraciones a los medios de comunicación tras la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el Debate de Política General al que ha afeado la "clamorosa ausencia" y el "atronador silencio" al contexto global en un discurso de hora y media.

El político de la formación morada ha lamentado que Fernández Mañueco haya "soslayado y evitado" referirse a un contexto de "régimen de guerra" y ha considerado que el 'popular' no se ha referido a Europa "para no importunar" y "para no molestar a sus futuros socios de Vox" ya que, según ha pronosticado por otro lado, "Mañueco no va ni a pestañear para volver a pactar con la ultraderecha de Vox si necesita gobernar".