Fernández ve "lamentables" las declaraciones de Von der Layen y acusa a la UE de "lamer las botas" a Trump

BURGOS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "lamentables" las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, que aseguró que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas, y ha acusado a la alemana de "avalar las políticas de guerra" y de "avalar las políticas de muerte" del presidente de EEUU, Donald Trump.

"Yo creo que estamos en un escenario en el que la Unión Europea está lamiendo las botas, lamentablemente, a Donald Trump", ha zanjado Pablo Fernández que ve "muy importante" que España lidere una "ofensiva anti-Trump" a nivel internacional, un hecho que, según ha reiterado, debería pasar por salir de la OTAN y por adoptar "medidas todavía más contundentes" para hacer frente al presidente estadounidense.

Pablo Fernández ha aclarado al Gobierno de la nación que decir 'no a la guerra' "está muy bien" pero necesita estar acompañada de hacer "un frente común frente al señor de la guerra", en referencia expresa a Donald Trump a quien se ha referido como "un criminal" y como "un asesino" que, según ha lamentado de nuevo, tiene además "el respaldo y el refrendo" de la Unión Europea.

"Yo creo que hay que acabar con Donald Trump y así como en la Segunda Guerra Mundial hubo un frente frente a los nazis, creo que ahora España debe liderar un frente 'anti-Trump' a nivel internacional. Eso sería de verdad pasar de las palabras a los hechos", ha zanjado Pablo Fernández que ha deseado que la Unión Europea tenga "una autonomía política y estratégica y también una autonomía defensiva" que pasa por salir de la OTAN.

Fernández ha vuelto a exigir al Gobierno central que no envíe tropas españolas "a ninguna acción ni defensiva ni ofensiva dentro de la OTAN" desde el convencimiento de que si España es el país del 'no a la guerra' esa premisa se tiene que traducir en hechos.

Por otro lado, ha reivindicado las medidas propuestas por Podemos para proteger a la gente de los efectos de las guerras que está provocando Donald Trump con un llamamiento expreso al Gobierno para que asuma algunas de ellas. "Sin duda, el Gobierno va tarde", ha lamentado para insistir en que hay que tomar "medidas inmediatas" ante unas consecuencias "urgentes".