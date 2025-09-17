Fernández ve a Mañueco "responsable" de la trama eólica y critica que se "esconda" en su "torre de marfil" de la Junta

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos y procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, considera que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es "directamente responsable" de la "mayor macrocausa de corrupción" en la historia de la Comunidad y ha criticado que ni asuma responsabilidades políticas ni se pronuncie al respecto y permanezca "escondido" y "parapetado" en su "torre de marfil" del Colegio de La Asunción.

Fernández, en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, considera que el inicio del juicio por la trama de las eólicas es algo de "trascendencia enorme" que está pasando "relativamente desapercibida" cuando es "la mayor macrocausa de corrupción de la historia de Castilla y León" con altos cargos de la Junta implicados.

"Incurrieron en un sistema lacerante y sangrante de corrupción, pidiendo mordidas por 75 millones de euros a cambio de adjudicar autorizaciones administrativas de proyectos eólicos", ha asegurado el procurador, quien ha recordado que la Fiscalía imputa a los acusados delitos "muy graves" por unos hechos que ha afirmado que hizo que los empresarios en la Comunidad dejasen de invertir y que acabasen llamando a la región "Sicilia y León" por las "prácticas corruptas y mafiosas" que acaecían.

"Y hay que decir muy claro que cuando todo esto pasaba, que cuando esta trama terrible de corrupción se llevaba a cabo, el señor Mañueco siempre estuvo allí, Mañueco es el hombre que siempre estaba allí", ha agregado Fernández, quien ha apuntado que el presidente de la Junta se "sentaba" en el Consejo de Gobierno y además era secretario general del PP en Castilla y León.

Así, considera que es "directamente responsable de esta trama de corrupción" y le ha exigido responsabilidades, tras lo que ha criticado que esté "escondido de forma vergonzosa y lamentable y ha calificado de "abominable" que "esté parapetado en su torre de marfil del Colegio de la Asunción y no dé ni un tipo de declaración ni asuma ningún tipo de responsabilidades", algo que ha señalado que es "una absoluta vergüenza".

Por eso, ha expresado su deseo de que en las próximas elecciones del 15 de marzo de 2026 "la ciudadanía de una vez por todas abra los ojos y empieza a penalizar la corrupción terrible y sangrante de los golfos del Partido Popular, empezando por el señor Mañueco".