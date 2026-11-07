El Ferrari 512 TR de 1994 protagoniza noviembre en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

Pieza del mes MHAS. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) presenta como protagonista de "excepción" para el mes de noviembre el Ferrari 512 TR de 1994, un emblema de la historia de la automoción italiana.

En la exposición se conocerá uno de los capítulos "más representativos" de la historia de Ferrari, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ferrari 512 TR de 1994 cuenta con un motor V12, un modelo que constituye un destacado ejemplo de la evolución de la tradición iniciada con el automóvil Testarossa.

El modelo combina "tecnología, potencia y diseño" en un automóvil concebido para el mercado de altas prestaciones, un modelo que ocupa un lugar especial en la trayectoria de esta mítica saga, al establecer un eslabón entre el Testarossa original y sus posteriores evoluciones.

ORÍGENES DE FERRARI

Para comprender el significado de este Ferrari es necesario viajar hasta los orígenes de la marca, en los años veinte, cuando Enzo Ferrari, piloto de competición, establece una relación profesional con Alfa Romeo.

Tras esto, en 1929 nace una pequeña escudería bajo su apellido, aunque inicialmente utiliza vehículos de la firma italiana y, una década después, en 1939, Enzo Ferrari abandona esa relación para emprender su propio camino y competir contra su antigua colaboradora.

Desde su fábrica Auto Avio Costruzioni, ubicada en la ciudad italiana de Módena, comienza a ensamblar sus primeros automóviles de competición, los 815. Tras la Segunda Guerra Mundial traslada la producción a Maranello y nace oficialmente Ferrari.

Así, las primeras victorias en la Mille Miglia y las 24 Horas de Le Mans dan paso a una larga trayectoria de éxitos. Durante los años cincuenta, Ferrari domina la competición y consolida su apuesta por el diseño y la innovación mecánica.

La necesidad de obtener recursos económicos impulsa también la diversificación de su producción, adaptando modelos de competición al mercado comercial y dando origen a auténticas joyas de colección, muy cotizadas en la actualidad.