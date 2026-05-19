La FES aboga por adaptar los contenidos de los ciclos formativos a las necesidades tecnológicas y profesionales

SEGOVIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha acogido una jornada sobre cambios en los perfiles profesionales y las necesidades de la Formación Profesional en Segovia, con perspectiva hasta 2030, una cita en la que se ha expuesto la necesidad de cambiar el contenido de los ciclos actuales para adapatarlos a las nuevas necesidades tecnológicas y profesionales.

En la jornada ha intervenido el sociólogo e investigador Oriol Homs, especializado en mercado de trabajo juvenil y formación profesional, quien ha ofrecido un diagnóstico sobre las demandas actuales del tejido empresarial y los retos del sistema formativo.

Homs ha subrayado que el mercado de trabajo ha experimentado una transformación profunda en los últimos años, marcada por un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de empleo. "Hay más puestos de trabajo que jóvenes para trabajar", ha señalado el experto, lo que ha llevado a las empresas a buscar acuerdos directos con los centros de formación para garantizarse una cantera de trabajadores cualificados.

En este contexto, el investigador ha defendido que la colaboración entre centros educativos y empresas no es una opción, sino una necesidad. "Si las empresas no se comprometen con los centros para formar, no tendrán trabajadores y tendrán que cerrar", ha asegurado.

Asimismo, Homs ha rechazado la idea de que el sistema de FP deba centrarse principalmente en crear perfiles nuevos vinculados a la digitalización. A su juicio, el verdadero reto no radica en incorporar títulos desconocidos, sino en actualizar los contenidos de los ciclos existentes para adaptarlos a las exigencias del momento.

"Los perfiles que necesitan las empresas son los mismos de siempre, pero haciendo el trabajo de forma diferente", ha afirmado, para poner como ejemplo al administrativo, cuya función no desaparecerá pero quedará transformada: en lugar de ejecutar tareas rutinarias, deberá interpretar, corregir y gestionar lo que le proponga la inteligencia artificial.

Sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo, Homs ha apelado a la perspectiva histórica para contrarrestar lo que ha calificado de "predicciones catastrofistas". Así, ha recordado que, desde la irrupción de Internet, el empleo ha crecido tanto en España como en el conjunto de Europa, y ha concluido que la IA modificará el contenido del trabajo, pero no eliminará de forma masiva los puestos.

"No está claro que la inteligencia artificial vaya a sustituir a los trabajadores, sino que va a cambiar el contenido del trabajo", ha apuntado.

En cuanto al perfil de trabajador que demanda el sistema productivo, el sociólogo ha abogado por la polivalencia frente a la hiperespecialización.

De este modo, ha advertido que una persona con conocimientos muy profundos en un campo muy estrecho quedará en desventaja ante los cambios acelerados del mercado, y ha propuesto un modelo en el que el trabajador cuente con una base amplia de conocimientos y una especialización adaptable.

Homs ha identificado, asimismo, la inercia cultural como el principal obstáculo para el cambio, tanto en empresas como en centros de formación, y ha señalado que ambos actores deben asumir que el modelo formativo centrado exclusivamente en el aula ha quedado superado, y que determinados conocimientos se adquieren mejor en entornos productivos reales.

En este sentido, ha reclamado una formación a lo largo de toda la vida que acompañe las necesidades cambiantes de las personas en cada etapa de su trayectoria profesional.

Respecto a los oficios manuales y los sectores vinculados a la atención a personas, el experto ha advertido del riesgo de que queden sin relevo generacional si no se mejoran sus condiciones laborales y se hacen más atractivos para los jóvenes.

Igualmente, ha destacado el papel clave de las pequeñas empresas y los autónomos en este proceso, y ha apostado por acompañar su crecimiento para que puedan afrontar los cambios estructurales del mercado. "La prioridad es ayudar a crecer a las pequeñas empresas hacia un tamaño de medianas. Esas son las que hoy tienen capacidad y músculo para resistir y afrontar los cambios", ha concluido.