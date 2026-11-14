FES celebra su 50 aniversario con un homenaje a sus fundadores y al tejido empresarial segoviano

SEGOVIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 personas, a través de la Federación Empresarial Segoviana (FES), se han reunido este sábado para conmemorar el 50 aniversario de la asamblea que impulsó la representación común del empresariado provincial en 1976.

La asamblea extraordinaria en el salón de actos del IES Andrés Laguna ha sido el mismo escenario en el que, medio siglo antes, se sentaron las bases de la representación conjunta del empresariado segoviano, según ha trasladado FES en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, han participado representantes empresariales, familiares de los fundadores y autoridades, en una conmemoración marcada por "la memoria y el reconocimiento".

La secretaria general de FES, Beatriz Escudero, ha leído el manifiesto fundacional que marcó la asamblea del 14 de noviembre de 1976 y, tras este, la ceremonia continuó con un vídeo que ha recorrido los 50 años de la Federación y que ha recordado el propósito que alentó su nacimiento fue "dotar a las empresas segovianas de una voz común.

El homenaje ha recuperado las primeras conversaciones en la cafetería San Remo y la posterior cena en el Hotel Acueducto, a la que asistió Agustín Rodríguez Sahagún.

Aquellos encuentros precedieron a la asamblea de 1976, que congregó a más de 500 personas y, tras esto, en abril de 1977 se constituyó formalmente la entidad y se eligió su primera Junta Directiva, presidida por Manuel Sansigre García.

La mesa redonda 'Memoria viva de FES' ha aportado la perspectiva más personal sobre aquellos comienzos con los testimonios de familiares y personas vinculadas a los fundadores que han permitido recordar a quienes impulsaron la organización y el compromiso con el que asumieron aquella responsabilidad.

Uno de los momentos "más emotivos" ha sido la entrega de reconocimientos a la primera Junta Directiva entregado por el presidente de FES, Andrés Ortega, y Beatriz Escudero a los familiares de quienes dieron los primeros pasos para articular una representación empresarial común en la provincia.

Durante el discurso de clausura, Andrés Ortega ha destacado el legado de los empresarios que en 1976 decidieron unir sus fuerzas para defender los intereses del tejido empresarial segoviano.

En este sentido, Ortega ha recordado que uno de los mejores ejemplos del espíritu de unidad y compromiso de FES se vivió durante la pandemia, "cuando los empresarios segovianos se movilizaron para aportar recursos y ayudar al hospital de Segovia".

"EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS"

También ha reivindicado el papel de la Federación como "una voz independiente, firme y constructiva, capaz de defender los intereses empresariales desde "el diálogo y la búsqueda de acuerdos" con administraciones, instituciones y sindicatos".

En su mirada hacia los próximos cincuenta años, el presidente de FES ha señalado la importancia de "preservar el legado recibido, mantener viva la participación y favorecer una organización cada vez más abierta a los jóvenes y al protagonismo de las mujeres".

Asimismo, las autoridades también han participado en la entrega de reconocimientos a los integrantes del actual Comité Ejecutivo de FES.