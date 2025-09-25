La FES impulsa la oficina CiberFES para ofrecer apoyo gratuito en ciberseguridad a las empresas asociadas segovianas

El presidente de la FES, Andrés Ortega, y en representación de Quick Click Spain Abel Gómez. - FES

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) y el grupo Quick Click Spain, S.L. han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la oficina CiberFES, un nuevo servicio que ofrecerá apoyo gratuito en materia de ciberseguridad a todas las empresas asociadas segovianas.

El acuerdo, rubricado por el presidente de la FES, Andrés Ortega, y en representación de Quick Click Spain, Abel Gómez, tiene como objetivo de dotar a las pymes segovianas de recursos y herramientas prácticas para mejorar su protección frente a los riesgos digitales.

En este marco, la oficina CiberFES prestará a las empresas asociadas diversos servicios sin coste, entre los que destacan hasta dos consultas anuales de asesoramiento rápido en ciberseguridad, un chequeo básico con informe y plan de acción, asistencia inicial en caso de incidente para aislar el problema y orientar los pasos de denuncia, así como charlas mensuales de carácter práctico sobre amenazas y soluciones.

También pondrá a disposición documentos, guías y plantillas de uso cotidiano, además de alertas quincenales con información actualizada sobre fraudes activos y recomendaciones de prevención. Asimismo, las empresas recibirán además informes periódicos con un resumen de actuaciones y próximos pasos recomendados.

Para garantizar el seguimiento, el convenio prevé reuniones trimestrales entre la FES y Quick Click Spain con el fin de evaluar la utilización de los servicios y los problemas más comunes detectados. La vigencia inicial es de un año, prorrogable automáticamente, según un comunicado de la federación recogido por Europa Press.

"La digitalización ofrece muchas oportunidades a las empresas, pero también exige estar preparadas frente a los riesgos. Con CiberFES damos un paso importante para acompañar a nuestros asociados en la protección de su actividad", ha subrayado Ortega.

Por su parte, Gómez ha destacado que el objetivo es acercar la ciberseguridad a las pymes de una forma "accesible, práctica y adaptada a su día a día".