La FES se suma al Centro de Transferencia del Conocimiento cárnico que impulsa la Diputación de Segovia

El presidente de FES, Andrés Ortega (izda), en su visita a la Diputación, con su presidente, Miguel Ángel de Vicente. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) se ha sumado al proyecto del Centro de Transferencia del Conocimiento (CTC), la iniciativa que impulsa la Diputación en torno al sector cárnico de la provincia.

El presidente de la patronal, Andrés Ortega, ha trasladado este respaldo en un encuentro con el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, al que ha acudido acompañado por la secretaria general de la organización empresarial, Beatriz Escudero.

La actividad ligada al sector cárnico y a todos los elementos de su cadena de valor representa una parte importante del dinamismo económico del territorio segoviano, por lo que la FES ha manifestado desde la presentación de la idea su intención de incorporarse al proyecto.

Durante el encuentro, De Vicente ha valorado "la relevancia que toma el proyecto con la suma del colectivo que aúna de manera oficial e institucional al entramado empresarial segoviano". En esa línea, el presidente de la Diputación ha recordado que en el seno de la FES "se integran empresas que se mueven en cada uno de los eslabones de la cadena de valor cárnica", detallando desde la producción del sector primario hasta la industria de transformación, la distribución, la comercialización y también la actividad hostelera.

El mandatario provincial ha añadido que "incorporaciones como la de la FES hacen que el crecimiento del proyecto del CTC se afiance aún más". Lo ha señalado después de que ya se hayan certificado alianzas tanto con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios como con el ámbito universitario. En este último caso, los acuerdos con la Universidad de Valladolid (UVa) y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) van a permitir el desarrollo de estudios e investigaciones centrados en elementos concretos relacionados con todo el proceso del sector cárnico.

CONTRASTAR ANALÍSIS UNIVERSITARIOS CON LAS EMPRESAS

Con la entrada de la patronal, el proyecto suma la perspectiva del tejido empresarial. La incorporación de la FES abre la posibilidad de que las conclusiones de los análisis universitarios puedan contrastarse con el conocimiento que tiene la iniciativa privada en su actividad diaria. De este modo, el trabajo académico y la experiencia de las compañías podrían complementarse dentro de un mismo proyecto.

Por su parte, Ortega ha explicado que la adhesión de la FES equivale a "la incorporación de negocios cerealistas, ganaderos, fábricas de piensos, industrias de envasado y de primera transformación, transportistas y hosteleros". El presidente de la patronal ha recalcado el "conocimiento desde el terreno que poseen los empresarios", rasgo que se suma a los apoyos institucionales y académicos.

Esta unión de esfuerzos puede trascender los límites de la provincia, pues el CTC aspira a alcanzar con su servicio a todo el territorio de Castilla y León y a establecerse como referencia en la comunidad, ya que deriva del Plan Territorial de Fomento que impulsa la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia. Ese planteamiento sitúa al centro como una herramienta de alcance autonómico, aunque su origen y su impulso se encuentran en el ámbito provincial.

Finalmente, el paso dado por la FES conlleva la inclusión en el proyecto de las dos asociaciones profesionales cárnicas que se encuentran bajo el amparo de la organización empresarial. De este modo, el sector cárnico segoviano queda representado también a través de sus propias entidades profesionales.