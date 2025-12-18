La FES ve el Programa Territorial de Fomento como el "impulso decisivo" en 2026 para el futuro de Segovia

El presidente de FES, Andrés Ortega. - FES

SEGOVIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Segoviana (FES) ha hecho balance del año con la valoración del Programa Territorial de Fomento (PTF) que se ha presentado hace unas semanas, con vigencia de 2025 a 2030, y que será el impulso decisivo para el desarrollo industrial, económico y demográfico de la provincia.

El plan se aprobó la pasada semana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y presentado por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y moviliza 91,3 millones de euros para impulsar en la provincia "la implantación y el crecimiento de empresas, especialmente autónomos y pymes", según ha expuesto el presidente de FES, Andrés Ortega.

Ortega ha subrayado que el desarrollo del programa "ha contado con la participación activa de los agentes económicos y sociales, integrados en el Grupo de Trabajo Específico para Segovia", un grupo que se constituyó en octubre de 2023 en el seno de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.

En este marco, la FES asumió la elaboración del contenido económico y empresarial del estudio previo, donde se comprobó la necesidad de una actuación singular en la provincia, tanto en Segovia capital y su alfoz como en el nordeste rural.

El PTF abarca 85 municipios, divididos en dos áreas con realidades socioeconómicas diferenciadas: el nordeste de Segovia, afectado por el descenso poblacional, y el área funcional de la capital y su entorno. Además, se prevén medidas transversales que permiten extender la influencia del programa al conjunto de la provincia, beneficiando a más del 60 por ciento de su población.

Uno de los ejes fundamentales del plan es el incremento de la disponibilidad de suelo industrial en condiciones competitivas, con el compromiso de alcanzar cerca de tres millones de metros cuadrados antes de la finalización del programa.

Entre las principales actuaciones se incluyen el desarrollo del área industrial de La Costanilla, en Segovia capital; la ampliación del polígono de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, y el desarrollo de Las Mangadas en Abades, junto a importantes incentivos fiscales para la implantación de nuevas empresas.

En total, más de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial con los que se desea atraer a empresas que busquen oportunidades en el eje Madrid-Valladolid, tanto firmas españolas como del extranjero que indaguen por una situación estratégica para su actividad económica.

La FES destaca asimismo las medidas de apoyo al emprendimiento y a la industrialización del medio rural, la creación de un Centro de Transferencia del Conocimiento y la realización de un estudio sobre infraestructuras eléctricas en la provincia, que ofrezca una imagen real de la capacidad energética con al que se encuentren las empresas que quieran establecerse aquí, para poder cubrir sus necesidades.

Andrés Ortega ha resaltado que "el éxito final para dar luz verde al PTF ha sido la coordinación entre los agentes económicos y sociales", por lo que ha agradecido el trabajo y compromiso de la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia.