El festival 'Allende el Folk' da el salto internacional en su segunda edición en Magaz de Pisuerga (Palencia)

Presentación del festival 'Allende el Folk'. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival de Folktrónica 'Allende el Folk' dará el salto internacional en su segunda edición que se celebrará el próximo 26 de septiembre en la localidad palentina de Magaz de Pisuerga. Impulsado por el Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga y producido por el Colectivo Samain, la cita musical contará con las actuaciones de los grupos Dengue Dengue Dengue!, Omiri, Delameseta, Rosalinda Galán, Diego Baeza y Granha, un cartel con artistas de Perú, Portugal, Alemania y distintos puntos de España.

Los promotores del festival han recordado en su presentación que cerca de 1.500 personas respaldaron el año pasado la primera edición, "consolidando una de las propuestas culturales más innovadoras de las nuevas músicas de raíz".

El primer festival de folktrónica da un paso más en su segunda edición con una programación de carácter internacional, con artistas procedentes de Perú, Portugal y Alemania, además de distintos territorios españoles, "que volverá a situar a la localidad palentina en el centro de las nuevas músicas de raíz y la creación contemporánea", tal y como ha destacado la alcaldesa de Magaz y diputada de Acción Cultural y Juventud, Patricia Pérez.

Desde el Colectivo Samain, han explicado que Allende el Folk toma su nombre de aquello que está "más allá", una filosofía que define la esencia del proyecto desde sus inicios: explorar nuevos territorios sonoros sin perder el vínculo con la memoria colectiva y la celebración popular.

"Desde Castilla y León, el festival ha impulsado un modelo cultural innovador e intergeneracional, convirtiendo a Magaz de Pisuerga en un referente estatal de la folktrónica y las nuevas músicas de raíz", ha apuntado antes de subrayar que la entrada para todos los conciertos y actividades será gratuita.

En este sentido, ha recordado que el festival nació en 2025 con la voluntad de generar un espacio de encuentro entre patrimonio cultural y creación actual, reuniendo conciertos, baile popular, talleres y actividades participativas en torno a las músicas tradicionales y sus reinterpretaciones desde nuevos lenguajes artísticos. La respuesta del público superó las expectativas, con 1.500 asistentes llegados desde distintos puntos de Castilla y León y del resto del país, y una amplia repercusión a nivel regional y nacional.

El cartel de la edición de este 2026 estará encabezado por los peruanos Dengue Dengue Dengue!, referentes internacionales de la electrónica de raíz latinoamericana y uno de los nombres más reconocidos de la escena global de la cumbia electrónica, junto al portugués Omiri, una de las figuras fundamentales de la folktrónica en la Península Ibérica gracias a su innovadora reinterpretación audiovisual del folklore luso y su diálogo con los sonidos contemporáneos.

A ellos se suman el grupo Delameseta, una de las propuestas con mayor proyección en la reinterpretación contemporánea de la tradición castellana y leonesa; la andaluza Rosalinda Galán, finalista del Benidorm Fest 2025; el músico segoviano Diego Baeza, que presentará su nuevo proyecto; y Granha, músico gallego afincado en Alemania. Completarán la programación musical los djs residentes del Colectivo Samain: Awita Vendita y Jugl4ría.

Fiel al espíritu con el que nació el festival, Allende el Folk volverá a trascender el formato convencional del concierto para convertirse en una experiencia colectiva abierta a todos los públicos. La jornada comenzará por la mañana con un taller de baile tradicional impartido por Patri Melero, seguido por uno de los ya característicos folkgorios del Colectivo Samain durante el vermú, recuperando la dimensión participativa de la música y el baile popular.

Ya durante la tarde, los Dulzaineros de Campos protagonizarán un pasacalles desde el centro de Magaz de Pisuerga hasta el recinto del festival, donde los conciertos arrancarán a las 19.00 horas y se prolongarán hasta la madrugada. La programación se completará con mercado de artesanía, foodtrucks, zona de acampada y camper, así como nuevas actividades y sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas en las redes sociales del Ayuntamiento de Magaz y el Colectivo Samain.