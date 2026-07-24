El festival de bicis clásicas 'Retropedal' de Medina del Campo (Valladolid) celebra este sábado su X edición

Retropedal - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de Medio centenar de aficionados participan este sábado, 25 de julio, en la X edición de la 'Retropedal 2026', un evento ciclista y cultural que congrega a nostálgicos de las bicicletas clásicas y que que incluye visitas a monumentos históricos, pruebas de habilidad y actividades gastronómicas en Medina del Campo (Valladolid).

La jornada comenzará a las 11.30 horas con la quedada de participantes en el Restaurante Continental, tras lo que la programación cultural incluye una visita guiada a las renovadas instalaciones del Museo Palacio Testamentario de Isabel la Católica para conocer la vida de la reina y su relación con la villa, según consta en el programa oficial recogido por Europa Press.

Posteriormente, las actividades continúan con una visita a la Colegiata de San Antolín y el desplazamiento hasta el Coso del Arrabal de la Plaza de Toros de la localidad para realizar una foto grupal. La mañana concluye con una parada técnica y la degustación de un aperitivo en las Reales Carnicerías con productos de Verduras Vilorio y un tentempié de la mano de 'Wan'.

La programación de la tarde contempla una comida de convivencia en el Restaurante Continental a las 15.00 horas, seguida de pruebas de habilidad, carrera lenta y juegos acuáticos para todos los públicos a partir de las 16.15 horas. Asimismo, los participantes disfrutan de una visita con baño en la Piscina Municipal y una gincana con pruebas por el municipio a las 19.00 horas en el Bar Pink.

El cierre de la décima edición de este encuentro tiene lugar a las 20.00 horas en Cocos Bar de Aventuras con el fin de fiesta, que consta de entrega de premios, recena y actuación musical.