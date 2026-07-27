El Festival del Cangrejo de Herrera de Pisuerga (Palencia) espera congregar a cientos de visitantes

Presentación del 53º Festival del Cangrejo de Herrera de Pisuerga. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 27, (EUROPA PRESS)

El 53º Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río aunará tradición, gastronomía, música y actividades festivas el próximo fin de semana en Herrera de Pisuerga (Palencia).

La fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, volverá a congregar a cientos de palentinos y visitantes "en una de las citas más emblemáticas" del calendario festivo del verano.

En esta edición, el Ayuntamiento reconocerá con sus Cangrejos de Oro al Club de Vuelo del Aeródromo de Herrera de Pisuerga, que celebra su 25 aniversario y el Bar Koxax, en reconocimiento a sus 45 años de actividad y a su implicación en la vida social, cultural y deportiva de la localidad.

Ambos premios pretenden reconocer la trayectoria de dos entidades muy vinculadas a la localidad, tal y como han destacado los representantes municipales durante la presentación del festival La periodista Pilar Ruiz, de Televisión Castilla y León, será la pregonera de este año y también recibirá una distinción como homenaje a la labor de los medios de comunicación en la difusión del festival.

El programa repite algunos de sus actos de años anteriores como la cena popular a la luz de las velas, el desfile nocturno, las verbenas y el desfile de carrozas del domingo, en el que participarán entre 15 y 18 peñas locales.

La jornada principal culminará con una cangrejada herrerense, concursos gastronómicos y la quema de falla del cangrejo.

El Ayuntamiento de Herrera ha destacado el intenso trabajo organizativo que hay detrás de esta celebración que cada año reúne a miles de visitantes y ha agradecido la colaboración de Protección Civil, los trabajadores municipales y los numerosos voluntarios que hacen posible el buen desarrollo de la fiesta.