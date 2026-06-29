El Festival de Cine Descentralizado 'Lazos' recibe 384 obras en su quinta edición en Castromonte (Valladolid)

Presentación del Festival de Cine Descentralizado 'Lazos' que se celebra en Castromonte (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Descentralizado 'Lazos' que se desarrolla en Castromonte (Valladolid) ha recibido 384 obras entre largometrajes, cortometrajes y la sección joven en la que supone su quinta edición, que se desarrollará del 2 al 5 de julio.

El certamen contará también con actividades como proyecciones, oficios artesanales, conciertos y clases de baile, según han explicado durante su presentación el diputado de Deportes y Juventud, Javier González; el teniente alcalde de Castromonte, Félix Martín, y los responsables de Moraleja Films y equipo directivo del festival, formado por Enrique García-Vázquez, Lucía Lobato y Karu Borge.

González ha destacado la importancia de esta actividad para un municipio que supera "ligeramente" los 300 habitantes y que durante los días de celebración se va a "llenar de vida" gracias a la cultura y al cine.

Por su parte, Félix Martín ha incidido en la consolidación del festival como "referente cultural cinematográfico" de la provincia de Valladolid y ha destacado su compromiso con los territorios rurales. Como ejemplo de ello, ha señalado que en la pasada edición recibió más de 350 cintas.

En su quinto aniversario, 'Lazos' reafirma la identidad con la que se creó de ser una propuesta cultural singular que descentraliza la exhibición cinematográfica y convierte el medio rural en un espacio de encuentro entre cineastas, vecinos y espectadores.

El certamen ha recibido un total de 384 cintas entre las tres categorías oficiales de Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje y Sección Joven, destinada a creadores menores de 25 años.

PROYECCIONES

Tras una cuidada selección, la programación oficial estará integrada por tres largometrajes, seis cortos y tres trabajos de la Sección Joven, a los que se suman las proyecciones especiales de la sección 'Historias de aquí al lado', dedicada a obras vinculadas al territorio y a miradas próximas.

Durante cuatro jornadas, las Paneras de Castromonte volverán a convertirse en el epicentro de los visionados. Entre los largometrajes seleccionados figuran 'El poder del silencio', de Saúl Pérez Ruano; 'Aunque seamos islas', de Cristina Rodríguez Paz; y 'Cowgirl', de Cristina Fernández Pintado y Miquel Llorens.

Por su parte, la Sección Joven contará con 'Consagrada', de Pedro Atalante; 'Balas perdidas', de Genís-Martí Meléndez Boix; y 'El viento que golpea mi ventana', de Emilio Hupe. Por su parte, la Sección Oficial de cortometrajes incluirá títulos como 'Loin', de Marine Discazeaux; 'Quemar al padre', de Rafa Piqueras; 'Educación física obligatoria', de Pablo Porcuna; '¿Dónde estás?', de María Moreno Novoa; 'Brega', de Daute Campos, y 'Una mujer que conocí llamada Yudita', de Rodrigo Agüeria.

Entre las señas de identidad del certamen destacan la mirada de proximidad, el territorio y la tradición, motivo por el que el festival impulsa 'Historias de aquí al lado', una sección fuera de concurso que pone el foco en narrativas cercanas. Este año se proyectarán 'Inania', de Júlia Girós y Vera Herrero Mercader; 'Manos negras' y 'El autobús', ambas dirigidas por Alberto Peláez; y 'Zaniki', del cineasta salmantino Gabriel Velázquez.

Asimismo, un año más, el festival cuenta con el ciclo 'Ofizios', que conecta el cine con la convergencia de los oficios tradicionales y la creación contemporánea. La artista Alba Cantalapiedra elaborará en directo, durante varias jornadas en las piscinas, el trofeo que recibirá el mejor largometraje.

Además, también en la programación paralela, el sábado 4 de julio se celebrará una clase abierta de Lindy Hop con música swing, impartida por Javier García y Natalia Cal, en la plaza Mayor de Castromonte. Ese mismo día, por la noche, tendrá lugar a las 23.30 horas un concierto especial de Castora Herz, que servirá para conmemorar el quinto aniversario del festival, también en el corazón de la localidad.

JURADO Y PREMIOS

La quinta edición, vuelve a contar con un jurado de primer nivel integrado por tres profesionales de perfiles complementarios y una sólida trayectoria artística.

Así lo compondrán la cineasta Greta Díaz Moreau, directora formada en la ESCAC y la Universidad de Columbia y actualmente residente en Nueva York, cuyo obra es reconocida internacionalmente por su mirada sobre la intimidad y las narrativas femeninas y el actor vallisoletano Borja Maestre, con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, compagina su carrera interpretativa con la labor docente y ha participado en producciones como 'Memento Mori', 'Cardo' o 'El Ministerio del Tiempo'.

Completa el jurado Bibiana Güell, directora de fotografía y diseñadora de iluminación barcelonesa especializada en documental, campañas publicitarias, cortometrajes de ficción, artes escénicas y proyectos inmersivos.

'Lazos' apuesta por el apoyo a la creación independiente y el acompañamiento a las nuevas generaciones de cineastas a través de una línea de premios que incluye el Premio al Mejor Largometraje, dotado con 800 euros y un trofeo artesanal elaborado en directo por la artista Alba Cantalapiedra.

Por su parte, el Mejor Cortometraje recibirá una dotación económica de 300 euros, mientras que la Sección Joven, creada en 2023 para fomentar el talento de creadores menores de 25 años, concederá un premio de 100 euros y una beca Moonset de apoyo a una producción audiovisual, destinada a facilitar el desarrollo de futuros proyectos.