Festival Conexión Valladolid 2026. - CONEXIÓN VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Conexión Valladolid celebrará su novena edición el 25, 26 y 27 de junio de 2027 tras haber concluido la octava con más de 20.000 asistentes el pasado fin de semana, con un balance "extraordinariamiente positivo".

La organización ha informado, en un comunicado recogido por Europa Press, que ya trabaja en la edición de 2027, de la que "muy pronto" saldrán a la venta los primeros abonos con una oferta especial de lanzamiento.

De la edición recién concluida, la organización ha destacado la "calidad de la programación, la excelente respuesta del público, el impecable funcionamiento de la producción" que ha hecho del festival "una experiencia que se consolida como una referencia nacional".

Esta edición ha tenido además un significado "muy especial" al coincidir con el 20 aniversario de paSiÓn eventos, la promotora vallisoletana responsable de Conexión, y ha logrado generar un impacto económico "cercano a los cuatro millones de euros", según estimaciones de la organización.

Asimismo, uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el récord de asistencia de familias y niños, han subrayado desde Conexión, un festival que "apuesta por un modelo basado en la calidad de la experiencia por encima de la cantidad de asistentes". 0Por ello, la organización mantiene un aforo limitado, con el objetivo de garantizar la comodidad, la seguridad, la movilidad y el disfrute del público, han recordado, para poner en valor también la sostenibilidad del evento como "pilar" del mismo.

La organización también ha agradecido la colaboración de los asistentes y el trabajo coordinado entre la organización, los servicios sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y el resto del dispositivo operativo de la edición de este año, como artistas, proveedores y distintos equipos de trabajo.

En este contexto, el director de Conexión y fundador de paSiÓn eventos, Álvaro Vidal, ha celebrado que el festival se "ha convertido en una realidad consolidada que genera cultura, empleo, turismo y riqueza para la ciudad". "Pero, por encima de cualquier cifra, lo más emocionante es comprobar que miles de personas siguen eligiendo Conexión para compartir emociones", ha añadido.