El festival DRO.P reunirá en Palencia la creación audiovisual y la formación tecnológica entre el 6 y el 11 de julio

Presentación del Festival DRO.P que se celebra en Palencia del 6 al 11 de julio. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de DRO.P, 'Techno Light Show Festival' convertirá a la Dársena del Canal de Castilla, el Museo del Agua y la Plaza de la Inmaculada en centros de creación audiovisual y la formación tecnológica, con la dirección artística de Rodrigo Tamariz y la producción de Rencore y Más Multimedia.

Con el apoyo del Ayuntamiento, el festival DRO.P extenderá su programación entre 6 y el 11 para convertir a Palencia "en un gran escenario de luz, sonido y arte digital", tal y como han destacado sus promotores durante la presentación.

"Tras el éxito de su primera edición, el festival regresa para consolidarse como una de las propuestas más vanguardistas de la escena electrónica, el arte visual y la creación digital en Castilla y León", como así lo ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Fran Fernández, quien ha señalado cómo la Dársena se convertirá en un "gigantesco lienzo arquitectónico e industrial", donde la herencia histórica del agua se fusiona con los ritmos del techno y los espectáculos de iluminación de última generación.

"Durante seis jornadas, Dro.p se plantea como un viaje sensorial en el que música, artistas, alumnado e innovación visual se dan la mano para reimaginar de forma efímera uno de los espacios con más valor patrimonial de la ciudad", ha apuntado el concejal.

La producción del festival corre a cargo de Rencore, la coordinación general de la parte formativa a cargo de Sara Salgado y Álvaro Gutiérrez, mientras que la dirección artística y técnica recae en Rodrigo Tamariz Music & Mapping, compositor, creador visual y uno de los pioneros del videomapping y las artes escénicas digitales en España, con más de 14 años de trayectoria internacional y ganador de un Premio MAX.

Además de las actuaciones, Dro.p también ofrece una vertiente de formación tecnológica y artística dirigido por Rodrigo Tamariz y organizado por Más Multimedia.

El festival ofrece becas de Formación de Nuevas Tecnologías para facilitar el acceso al conocimiento especializado en industrias creativas a través de talleres prácticos de audiovisual, sonido y música y técnica y narrativa.

Aunque nace como un programa de becas dirigido al alumnado seleccionado, todos los talleres del Programa Mentor son abiertos al público, por lo que cualquier persona interesada puede acercarse al Museo del Agua para seguir las sesiones.

El Museo del Agua acogerá cada mañana y cada tarde las clases del Programa Mentor a lo largo de la semana del festival. Así, el martes 7 de julio, se impartirá un taller de Vídeo Mapping, de la mano de Rodrigo Tamariz; el miércoles 8, sobre Arte Generativo y Vídeo en Directo, impartido por Elena Juárez, con TouchDesigner y Resolume. El jueves 9, la sesión se dedicará a Iluminación y Control de Luces para Espectáculos, a cargo de Sergio Rodríguez. El viernes 10, versará sobre Escritura Creativa, con Sara Salgado, y Producción Musical y DJ, con Xar Lee (Gameboyz).

Finalmente, el sábado 11, será el turno del Taller DJ, con Jungle Julia, y el Encuentro de Alumnos de la Formación de Nuevas Tecnologías.

El Museo del Agua acoge además un ciclo de charlas abiertas a todos los públicos, que completa la oferta de talleres y permite acercar la reflexión sobre tecnología, creatividad y cultura digital a cualquier persona interesada, participe o no en el Programa Mentor. El festival tendrá una sesión de clausura del sábado 11, con el Encuentro de Alumnos, también abierta al público.

Una de las citas más destacadas del programa será el jueves 9 de julio a partir de las 23:00 horas, cuando la Plaza de la Inmaculada se convertirá en pista de baile al aire libre con la música de la DJ portuguesa Mayan. Bajo el concepto Body and Mind Movement, su propuesta combina electro jazz, cosmic house, techno y psy. En paralelo, Rodrigo Tamariz impartirá una sesión en directo de ajustes visuales junto a los alumnos del Programa Mentor.

Durante toda la semana del festival, el Museo del Agua acogerá las clases y el ciclo de charlas abiertas, alberga la exposición 'Instalación lumínica' y el Rincón Onírico 'Crescencia', además acoge la obra 'Efimera' de Youlalight, un artista ucraniano, que podrá visitarse el jueves y el sábado por las tardes.

El fin de semana traslada el programa del festival a la Dársena del Canal de Castilla, donde las sesiones de DJ se acompañan de un despliegue audiovisual y de luces de mano de Rodrigo Tamariz, Kaiman y Rencore. El viernes 10 de julio. La cabina se reparte entre Diego Duende, DJ residente de las International Spanish Party y DJ Imperio, especializado en melodic techno y progressive house. E l sábado 11 de julio la jornada arranca con el espectáculo de calle "SENDA" (22:20-23:15h), que combina clown, poesía y videomapping proyectado sobre una caravana, y cierra con el DJ set de AbrilLove (23:30-0:30h), entre hard groove, techno y guiños al eurodance.

Todas las actividades del Programa Formativo en el Museo del Agua -talleres y charlas- son abiertas al público, sin necesidad de estar inscrito como alumno becado.