El X Festival de Folk regresa este 18 y 25 este julio a Boecillo con las actuaciones de El Nido y Vanesa Muela

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social Centros Asistenciales, Alfonso Romo, junto con la Concejala de Cultura, Cristina Gil Barcenilla en la presentación del X Festival de Folk. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Boecillo celebra el X Festival de Folk este 18 y 25 julio con las actuaciones de El Nido y Vanesa Muela en el parque público 'El Tejar', con acceso gratuito.

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social Centros Asistenciales, Alfonso Romo, ha presentado el festival en el Palacio de Pimentel junto a la Concejala de Cultura, Cristina Gil Barcenilla, un evento musical "bien asentado" y que es de interés para la Diputación de Valladolid y la provincia, tal y como ha subrayado el primero,

"Llevábamos varios años intentando que viniera El Nido y no se había logrado, bien por ellos o bien por nosotros, y este año han decidido que venían a Boecillo", se ha felicitado la concejala de la localidad.

La primera de las dos jornadas que conforman este evento dará comienzo a las 22.00 horas con El Nido, grupo que interpretará su conocida música enmarcada dentro de la gira 'La Constancia' y que tendrá por escenario el Parque de 'El Tejar'.

La segunda jornada, protagonizada por Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo, en palabras de Cristina Gil Barcenilla, "hará vibrar el alma de los asistentes con las canciones y letras que tanto nos identifican" y, del mismo modo, se celebrará a las 22.00 horas en el parque de Boecillo.

"Vanesa Muela y Rodrigo Jarabo también continúan con la tradición del folk, pero utilizan diferentes utensilios a modo de instrumentos", ha explicado Gil en la presentación.

Por último, la concejala del Ayuntamiento de Boecillo ha hecho un llamamiento a los vecinos de Valladolid, Boecillo y alrededores para que les acompañen y para pasar unas jornadas que este año prevé que atraigan a más público gracias al tirón de El Nido, si bien ha mostrado su tranquilidad tras recordar que en 'El Tejar' "hay sitio para todos".