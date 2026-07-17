El Festival de Globos de Segovia inicia su séptima edición con el vuelo de once aparatos en competición

Globos sobre la iglesia de la Veracruz, uno de los puntos virtuales de la competición - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Festival de Globos de Segovia ha comenzado con el vuelo de once aparatos que han participado en una competición de pilotaje de precisión, navegando sobre la ciudad y el alfoz en busca de marcas a las que debían acercase, en vertical, lo más cerca posible.

El primer vuelo ha dado paso a un acto oficial celebrado en el Hotel Los Arcos con la presencia de la concejala de Comercio, Mercados, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez, que ha hecho entrega de los premios del concurso de Fotografía de la pasada edición a David Vidal y Rubén Pascual.

Hasta el domingo 19 de julio, Segovia volverá a ser escenario de uno de los principales encuentros aerostáticos del país, con vuelos de exhibición y competición, actividades familiares, propuestas gastronómicas, el tradicional Globo Solidario, el concurso fotográfico 'Segovia, la ciudad de los globos' y el espectáculo nocturno Night Glow.

Durante la inauguración se ha puesto de relieve que el Festival de Globos es mucho más que un espectáculo visual, ya que el evento refuerza la proyección turística de Segovia, considerada uno de los diez mejores destinos del mundo para volar en globo, gracias a sus excelentes condiciones meteorológicas, la riqueza de su patrimonio histórico y su estrecha vinculación con la historia de la aerostación, según ha manifestado el director del festival, el piloto Cristian Biosca.

En la jornada de este viernes han participado en la competición nueve pilotos procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Valencia y Cataluña, además de una nutrida representación de Segovia, junto a otros dos aparatos que han hecho un vuelo recreativo.

Las pruebas han combinado retos virtuales, como sobrevolar un punto de referencia que posteriormente se verifica mediante el track del GPS, con pruebas físicas, en las que los participantes han lanzado un testigo --una cinta con una bolsita de arena-- sobre una diana instalada en el terreno.

Esta edición forma parte del circuito nacional de pruebas, si bien no puntúa para dicho circuito, ya que en esta ocasión ha tenido un carácter de entrenamiento, a diferencia de la pasada edición del 2025, en la que sí se disputó la Copa del Rey.

Los organizadores entregarán trofeos realizados por un artesano local, el Taller de la Gárgola, según ha relatado Biosca, que en la reunión previa al vuelo ha expuesto a los pilotos participantes el compromiso e interés del festival en no provocar ningún conflicto con agricultores y ganaderos, derivado de los posibles aterrizajes en sus tierras.

Biosca ha señalado que el sector aerostático "lleva muchos años tomando en serio esta cuestión" y ha subrayado que, "sobre un total de 600 a 700 vuelos anuales, uno o dos incidentes constituyen una excepción y no la norma".