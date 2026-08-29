El V Festival Internacional de Folclore de Salamanca cierra este domingo con diversas propuestas de música y danza

El grupo Mariachi Sentimiento Mexicano, que se encargará del evento de clausura del V Festival Internacional de Folclore de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El V Festival Internacional de Folclore de Salamanca celebrará este domingo, 30 de agosto, su jornada de clausura con diversas propuestas de música, danza y tradición, con las que se pondrá el broche final a varios días de celebración en torno a las tradiciones populares y al espíritu universal de la Escuela de Salamanca, en el marco de la conmemoración de su V Centenario.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, la programación arrancará a las 11.00 horas con un pasacalles protagonizado por la agrupación folclórica Encantos de Mi Panamá, que recorrerá las calles de la ciudad hasta la plaza de Anaya.

A continuación, a las 12.00 horas, este mismo espacio acogerá un taller de danza ofrecido por el grupo gallego A Ponte Vella, una actividad participativa para acercar al público las danzas tradicionales de Galicia.

Asimismo, a las 13.00 horas, la plaza de Anaya será escenario del concierto familiar del grupo segoviano Triguiñuelas, integrado por tres músicas profesionales que combinan instrumentos tradicionales con propuestas dirigidas a todos los públicos, en las que mezclan tradición, humor y divulgación cultural.

La actividad se retomará por la tarde, a las 18.30 horas, con un nuevo pasacalles a cargo de La Morana, que llevará el folclore tradicional a las calles del centro histórico de Salamanca.

Posteriormente, a las 19.00 horas, también la plaza de Anaya acogerá la actuación de MalaJota Folk, una formación que busca revitalizar la música tradicional mediante su integración en un contexto contemporáneo.

Su repertorio recupera piezas de la memoria colectiva como rondas, romances, jotas y charradas, que combina con instrumentos tradicionales como la gaita, el tamboril, el acordeón diatónico y la percusión de mano, además de guitarra acústica, bajo eléctrico, low whistle, tabor pipe y bouzouki.

El gran pasacalles de clausura comenzará a las 20.00 horas y recorrerá el trayecto entre la plaza del Liceo y la plaza Mayor, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el espectáculo de cierre a cargo de Mariachi Sentimiento Mexicano y Ballet Folclórico Leyendas de México.

Esta propuesta de colaboración entre las dos formaciones reunirá música de mariachi y ballet mexicano, y ofrecerá un recorrido por el folclore de distintos estados del país, entre ellos Jalisco y Veracruz.