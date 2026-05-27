Un festival de jazz y el ciclo 'De libros a letras', entre las actividades del Ayuntamiento de Ávila para estos días. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado para estos próximos días actividades musicales, literarias y deportivas, así como talleres juveniles, para invitar a participar a toda la población.

Las actividades juveniles que organiza el Consistorio abulense a través del programa Kedada 3.0 acercarán este miércoles 27 de mayo a usuarios de entre 13 y 17 años una nueva sesión del taller que se desarrollar para practicar inglés. Comienza a las 19.00 horas, en el CEAS Vicente Ferrer.

El viernes, en La Casa de las Ideas, se realizará una nueva sesión del taller de técnicas de estudio, para aprender a organizarse, memorizar con técnicas efectivas y a prepararse para los exámenes. La cita es a partir de las 18.00 horas y, ya en la próxima semana, el lunes 1 de junio, el Espacio Joven Alberto Pindado acogerá a partir de las 19.00 horas un taller de la Escuela de Padres, dedicado a la 'Crianza financiera'. En él, se abordarán cuestiones como la educación en el uso del dinero y se ofrecerán herramientas prácticas para enseñar a gestionar el dinero de forma responsable.

También la Escuela de Padres del programa Kedada 3.0 ofrecerá un taller el martes 2 de junio, en el Espacio Joven, en dos sesiones (17.30 y 18.45 horas) con el título 'Brújula parental', en torno a dudas sobre crianza y adolescencia, comunicación intrafamiliar, límites, acompañamiento emocional del menor o gestión de conflictos. Este miércoles hay doble cita literaria.

En el Auditorio Municipal de San Francisco, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, comienza una nueva edición del ciclo 'De libros y letras'. Para ello, se contará con el periodista y escritor Máximo Huerta.

Una hora más tarde, en el Episcopio, también con entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará el último encuentro con la música y la poesía organizado por el Ayuntamiento de Ávila. Tendrá como protagonista a la autora abulense Emily Roberts. En su presentación, que lleva por título 'Contener multitudes', estará acompañada por la guitarra de Javier Maíz.

JAZZ EN DISTINTOS ESCENARIOS

La música será también protagonista con el Festival Ávila Jazz, que ofrecerá masterclass y conciertos de forma simultánea en varios escenarios del centro histórico. El festival arrancará este jueves con masterclass y jam sessions en el Casino Abulense y una docena de formaciones musicales ofrecerán conciertos, entre el viernes y el domingo, en los escenarios que se ubicarán en la plaza del Mercado Chico, la plaza de Santa Teresa, la calle San Segundo y las plazas de Italia y Nalvillos. Habrá tres sesiones diferentes cada jornada: a las 13.15, las 19.00 y las 21.00 horas.

Entre este jueves y el domingo, además, se celebrarán en el barrio de Las Vacas las fiestas en honor a la Santísima Trinidad y el deporte también tendrá su cita con las finales de los Juegos Escolares de voleibol, fútbol sala, minibasket y balonmano. Será el viernes 29 de mayo, desde las 16.00 horas, en el pabellón municipal de San Antonio.

Además, los Juegos Escolares celebrarán una jornada de atletismo en la Ciudad Deportiva el domingo 31 de mayo, destinada a categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Será a partir de las 11.00 horas.

El viernes, además, habrá capítulo musical especial con el estreno mundial de Entierro de Conde Orgaz, a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE. Será a las 19.30 horas, en el Real Monasterio de Santo Tomás, con entrada libre hasta completar el aforo.

DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES

Durante el viernes y el sábado, el Ayuntamiento de Ávila celebra las actividades del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. El viernes se celebrará la tradicional marcha nocturna, que esta vez llevará a las participantes, desde las 21.00 horas, hasta Brieva. Serán 12 kilómetros desde la Dehesa del Pinar.

El sábado, a las 11.00 horas, en el Jardín de La Viña, se podrá asistir a una charla sobre 'Carga mental femenina: identificación y estrategias', seguida de un taller de relajación. Tanto para la marcha como para la charla y el taller requiere inscripción, gratuita, enviando un correo electrónico a igualdad@ayuntavila.com.

Además, el sábado por la tarde, desde las 17.30 horas, habrá gimnasia aeróbica y, a las 19.00 horas, body combat, en el Mercado Chico, actividades abiertas a la participación de todo el que quiera sumarse.

También el sábado 30 de mayo habrá cita musical. Desde las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, se celebrará un recital de zarzuelas que lleva por título 'El instante'. En él, se interpretarán las obras de teatro lírico más recientes del compositor español David del Puerto.

Y el domingo será el turno de un taller familiar en el Centro Medioambiental San Nicolás. Desde las 10.00 horas, de la mano del equipo didáctico de este espacio municipal, se realizará un taller de construcción de refugios de murciélagos. Para participar, es necesario inscribirse, enviando un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com

Asimismo, el domingo, desde las 11.00 horas, en el parque de San Antonio, se desarrollarán las actividades de la carrera - marcha de Geara, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila. Igualmente, en esta jornada, habrá página musical, con el concierto que ofrecerá la Banda de Música 'Sebastián de Vivanco', de la Escuela Municipal de Música de Ávila. A partir de las 12.30 horas, en el templete del jardín del Recreo, ofrecerá una actuación titulada 'Reinas del escenario'.

Este mismo día, a las 18.00 horas, en la basílica de La Santa y en el marco del hermanamiento entre las ciudades de Ávila y Morelia (México), habrá un concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, del Ciclo de Conciertos de Órgano Ciudad de Ávila. Actuarán el organista Jorge Alberto Martínez y el violinista Alejandro J. Sandoval.

Dentro de este mismo ciclo de conciertos, el lunes 1 de junio, se contará con un recital especial que ofrecerá la organista Montserrat Torrent con motivo de su centenario. Será a las 20.30 horas, en la catedral de Ávila, con entrada libre hasta completar el aforo.