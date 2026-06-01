El Festival Lasamoa programa conciertos y talleres en torno al río Pisuerga en Valladolid el 20 de junio

Presentación del Festival Lasamoa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo 20 de junio 'Lasamoa Pool Festival-Viviendo el Río', un nuevo festival "urbano y sostenible" que convertirá la playa de Las Moreras y el Paseo del Catarro en un "gran espacio de encuentro ciudadano" en torno al río Pisuerga con talleres, conciertos y otras actividades.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, forma parte del programa municipal 'Viviendo el Río', dentro de 'Misión Valladolid, ciudad cero emisiones en 2030' y cuenta con el apoyo de varias áreas del Consistorio, Medio Ambiente, Movilidad, Turismo, Deporte y Aquavall y empresas patrocinadoras como Renacer Carbono y Tools, entre otros.

El Festival Lasamoa, que toma su nombre de la antigua piscina 'La Samoa' --abierta entre 1935 y 1998 junto al Pisuerga--, se llevará a cabo entre las 10.00 y las 00.00 horas, con acceso libre y gratuito con el objetivo de "potenciar el vínculo de la ciudad con el río" a través de propuestas de ocio familiares, deportivas y medioambientales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el festival fluirá por distintas zonas, como la zona Playa, donde habrá vóley, calistenia, salvamento, teatro y actividades junto al agua; la Zona Music, con conciertos y sesiones DJ durante toda la jornada; la Zona Pista Viva, con circo, actuaciones y dinamización itinerante; la Zona Kids, con talleres y actividades infantiles vinculadas al medio natural, y la Zona Food & Barras, con gastronomía y espacios de descanso.

Entre las propuestas, destacan los conciertos de Desmedida (antes Salto Base) y Toompak, con su espectáculo Reciclart 2.0, la ruta teatralizada 'Historias que cuenta el río' y una variada propuesta de talleres infantiles y familiares.

Además, la Plaza Misión, que albergará encuentros y propuestas participativas, tendrá un protagonismo especial como "referente dentro del parque de las Moreras que refleje la ambición de una ciudad cero emisiones", de manera que "será un punto de encuentro para vivir la ciudad desde la naturaleza".

En este contexto, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pellitero, ha subrayado que el Pisuerga "es mucho más que un cauce fluvial que recorre la ciudad de Valladolid, es un corredor biológico, rico en biodiversidad con su microclima, humedad, suelo fértil, riqueza vegetal y animal", un "eje natural lleno de vida que fluye cada día y que ofrece la oportunidad de replantearse cómo se habita el entorno".

En este sentido, ha subrayado que el Festival Lasamo "transforma al río en escenario vital y en símbolo", motivo por el que forma parte de la Misión Valladolid.

Por su parte, el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa), ha incidido en que este un proyecto estratégico de ciudad busca "reconectar con el río con las personas" y que este "se integre en la vida urbana".