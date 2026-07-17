El Festival Motorbeach no volverá a celebrarse en Vinuesa (Soria) tras las incidencias registradas en esta edición

SORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vinuesa (Soria), Juan Ramón Soria, ha confirmado este viernes que el Festival Motorbeach no se celebrará de nuevo en la localidad soriana, después de todo lo sucedido en la presente edición, saldada con la presentación de un total de 435 denuncias administrativas con motivo de incidencias registradas por parte de los participantes en el embalse de la Cuerda del Pozo, con distintos accidentes de tráfico incluidos, en uno de los cuales, ocurido dentro del recinto, perdió la vida una joven de 24 años natural de Asturias.

En la reunión entre las administraciones celebrada este viernes, el alcalde de Vinuesa ha agradecido la colaboración mantenida en todo momento por la Subdelegación del Gobierno y por la Guardia Civil ante el cariz que tomaron los acontecimientos.

En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, acompañado por el jefe de Operaciones y el responsable provincial del Servicio de Protección de la Naturaleza; el jefe provincial de Tráfico; la comisaria adjunta de la Confederación Hidrográfica del Duero y el jefe del Servicio de Guardería Fluvial; la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, junto al secretario territorial y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, y el alcalde de Vinuesa.

Juan Ramón Soria ha señalado que el evento no se desarrolló como en las ediciones anteriores y afirma que, de haber conocido previamente sus verdaderas dimensiones y características, el Ayuntamiento no lo habría autorizado.

IBERIA ECLIPSE SIN PERMISOS, POR EL MOMENTO

Además de la no celebración de futuras ediciones en Vinuesa, hoy también se ha conocido que aún no se han concedido los permisos necesarios para la celebración del Iberia Eclipse, un evento de cinco días también a orillas del pantano.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor, sin que esta cuestión se haya aclarado suficientemente. En estas condiciones no puede tramitarse ni concederse ninguna autorización.

La posición actual del organismo de cuenca es, por tanto, contraria a autorizar el uso del dominio público hidráulico. La CHD recuerda además que las condiciones físicas del embalse cambian conforme avanza el verano y desciende la lámina de agua, lo que deja al descubierto nuevas superficies del vaso y se modifican las zonas que podrían verse afectadas. Esta evolución complica todavía más cualquier eventual autorización y obliga a evaluar de manera distinta los riesgos ambientales y para la seguridad de las personas.

La Junta de Castilla y León explica que no puede plantearse la autorización de otro acontecimiento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach. Es necesario determinar mediante un proyecto el alcance de los trabajos, su duración, su coste y la persona o entidad obligada a asumirlos.

El subdelegado ha abierto la reunión con el traslado de las condolencias de todas las instituciones a la familia y allegados de la joven de 24 años, natural de Asturias, que falleció después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta ocurrido el viernes en el interior del recinto.

MÁS DE 4.000 PERSONAS

Las instituciones coinciden en que el desarrollo real del festival habría superado las condiciones y dimensiones recogidas en la documentación presentada por el promotor. La previsión comunicada para organizar el dispositivo de seguridad se situaba en torno a las 4.000 personas, mientras que los datos disponibles apuntan a una afluencia superior.

También se habría utilizado para acampadas una superficie mayor que la inicialmente prevista. De acuerdo con las observaciones y actuaciones inspectoras comunicadas por los organismos, algunas de esas acampadas podrían haberse extendido fuera de los espacios delimitados y haber alcanzado zonas del vaso del embalse integradas en el dominio público hidráulico.

Latorre ha explicado que la Subdelegación planificó el dispositivo de seguridad pública de su competencia, a través de la Guardia Civil y de la Jefatura de Tráfico, de acuerdo con los datos y documentos remitidos por la organización. Esta competencia debe diferenciarse de las obligaciones que pudieran corresponder al promotor en relación con el control de asistentes, la seguridad interior, entre otros aspectos.

La Guardia Civil recibió la documentación necesaria para la planificación operativa el martes por la tarde, cuando el evento comenzaba el jueves por la mañana. Este margen resultó claramente insuficiente. Pese a ello, el Cuerpo había diseñado una planificación preventiva a partir de la información disponible.

La realidad, no obstante, habría superado ampliamente incluso esas previsiones. Desde los primeros momentos, los agentes comprobaron la existencia de una situación de presunto descontrol, con, supuestamente, numerosas motocicletas que circulaban en condiciones irregulares.

435 DENUNCIAS Y 21 DILIGENCIAS DE DELITOS

El balance provisional conocido del dispositivo se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial. La mayor parte estuvieron relacionadas con infracciones de tráfico y con motocicletas que carecían de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor.

También hubo actuaciones por drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, embarcaciones y motos de agua. Los representantes destacaron que la coordinación mantenida por las administraciones durante esos días permitió contener la situación y evitar que sus consecuencias fueran todavía más graves.

La CHD explicó que, tras la reunión de coordinación celebrada el 1 de julio, agentes medioambientales de la CHD de Soria y Burgos inspeccionaron la zona antes del comienzo del festival y realizaron un seguimiento durante su celebración. Las inspecciones posteriores habrían constatado incumplimientos de las condiciones incluidas en la autorización otorgada por el organismo de cuenca, especialmente en relación con las zonas balizadas.

Durante el festival, las acampadas, la circulación de vehículos y otras actividades podrían haber rebasado esos límites. La CHD ha formulado la correspondiente denuncia por los distintos incumplimientos detectados.

Por otra parte, los responsables de la cuenca han recordado que las concentraciones multitudinarias junto a embalses incrementan el riesgo de accidentes y ahogamientos.

EXPEDIENTES AMBIENTALES

La Junta ha manifestado en el transcurso de la reunión que se emitió el correspondiente informe, remitido al Ayuntamiento de Vinuesa, y posteriormente una adenda específica sobre el uso del fuego. Las inspecciones efectuadas tras el evento han dado lugar al levantamiento de actas que servirán de base para las denuncias y los expedientes sancionadores que puedan corresponder.

La Administración autonómica ha evaluado las afecciones ambientales mediante una comparación detallada del estado de los terrenos antes y después del festival.

Todas las administraciones con competencias sancionadoras actuarán en sus respectivos ámbitos, de manera coordinada y con las actuaciones dirigidas hacia el promotor del festival, que era el responsable de desarrollar la actividad conforme a las condiciones autorizadas.

La eventual determinación de responsabilidades se realizará con todas las garantías dentro de cada uno de los expedientes.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado algunas actuaciones preliminares de recuperación. Sin embargo, la Junta advirtió de que la restauración ambiental no puede limitarse a trabajos puntuales ni completarse en una o dos semanas. Será necesaria la presentación de un proyecto técnico.

-. Firma: STT/FSMA .-