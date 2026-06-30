El festival MUSEG 2026 ofrecerá 31 espectáculos en Segovia y once municipios del 15 de julio al 8 de agosto.En la foto, la Compañía Ibérica de Danza. - FUNDACIÓN JUAN DE BORBÓN

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música de Segovia, MUSEG 2026, ha presentado su 51 edición, que se celebrará del 15 de julio al 8 de agosto con un total de 31 espectáculos y propuestas artísticas. En su 51 edición, el evento, organizado por la Fundación Don Juan de Borbón--adscrita al Ayuntamiento de Segovia--, desplegará una programación que reunirá a grandes figuras de la música y la danza, jóvenes intérpretes, propuestas contemporáneas, patrimonio sonoro y actuaciones en espacios naturales y enclaves históricos.

Las actividades se desarrollarán tanto en la capital segoviana como en once municipios de la provincia, concretamente en Marugán, El Espinar, Abades, Prádena, Yanguas de Eresma, Ayllón, Turégano, Navas de Oro, Coca, Santa María la Real de Nieva y Cantalejo.

En la capital, la programación ha fijado su apertura en la Plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto, con una inauguración participativa dedicada a la paz y un concierto de campanas. Asimismo, diversos espacios históricos de la ciudad se han constituido como escenarios patrimoniales, tales como el Jardín del Torreón de Lozoya para el Festival Joven; el Jardín de los Zuloaga para citas de música, danza, fado, flamenco, jazz y lírica con artistas como Israel Galván o el Orfeón Donostiarra; el Real Alcázar de Segovia para conciertos de cámara; y la Catedral de Segovia, que ha situado el órgano en el centro de su propuesta con el concierto de Bernard Foccroulle.

La extensión de este festival hacia el medio rural ha respondido a una estrategia de descentralización cultural para acercar propuestas de primer nivel a municipios que no disponen de circuitos habituales, concibiendo cada concierto en diálogo con el entorno.

A través de las secciones MUSEG al Natural y la Ruta del Órgano, el certamen ha buscado favorecer la vertebración cultural de la provincia. En el caso de MUSEG al Natural, las actuaciones han programado el inicio el 30 de julio en la Pradera de San Marcos con 32-20 Blues ft. Mama Nat, para continuar en las jornadas posteriores por diversos espacios de Prádena, Yanguas de Eresma, Ayllón y Turégano.

AINHOA ARTETA EN LA CLAUSURA

La clausura del festival se ha reservado para el 8 de agosto en el Castillo de Turégano con la presencia de Ainhoa Arteta y Luis Santana. Por su parte, las actividades complementarias han incluido una Muestra de toque manual de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros de Burgos, de carácter gratuito, que ha proyectado recorrer Navas de Oro, Coca, Santa María la Real de Nieva, El Espinar, Segovia y Cantalejo.

Al mismo tiempo, la Ruta del Órgano ha definido intervenciones en Marugán, la Catedral de Segovia, la iglesia de San Eutropio de El Espinar y Abades, sumando además el Curso de Órgano MUSEG 2026 impartido por Bernard Foccroulle y Ángel Montero.

Para la asistencia a los eventos, la organización ha habilitado la venta de localidades mediante la página web oficial, por vía telefónica y de forma presencial en la taquilla del Centro de Recepción de Visitantes de la capital, así como en los recintos desde una hora antes del comienzo en caso de disponibilidad.

La cita estival, junto a la gestión de la Fundación Don Juan de Borbón, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Segovia, el Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León y la Fundación Caja Rural de Segovia, además del patrocinio de una treintena de entidades colaboradoras y mecenas.