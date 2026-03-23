El Festival de Música Antigua de Soria amplía a cinco sus conciertos con un novedoso pasacalles por el centro

Gabriel Atienza y Gloria Gonzalo presentan el IV Festival de Música Antigua de Soria . - EUROPA PRESS

SORIA, 23 MAR (EUROPA PRESS)

La cuarta edición del Festival de Música Antigua de Soria, que se celebrará del 9 al 12 de abril, amplía a cinco sus conciertos con un novedoso pasacalles por el centro.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, junto al codirector del festival, Gabriel Atienza, han presentado esta nueva edición cuyas entradas saldrán a la venta este martes 24 de marzo desde las 12.00 horas.

Gonzalo ha destacado que el festival cumple con el objetivo de que la ciudadanía disfrute y descubra la música antigua, además de sacar este género musical a la calle, a la vez que se pone en valor el patrimonio con las actuaciones dentro de los templos sorianos.

El codirector ha señalado que es una música "alejada en el tiempo" pero que se acerca al público. El objetivo pasa por convertirse en un festival referente a nivel regional, donde no existen eventos de este tipo, e incluso nacional.

Atienza se ha referido a una "programación redonda" con dos novedades, la primera de ella es que se pasa de tres a cinco agrupaciones, y la segunda, un pasacalles que sacará la música antigua de los templos interiores a la calle.

"El objetivo del festival es relacionar el patrimonio inmaterial de la música con los espacios materiales patrimoniales como el Espacio Santa Clara, el Aula Magna, ambos de finales del siglo XV al que se incorporan distintas localizaciones de la Soria renacentistas de la ciudad con el pasacalles", ha matizado Atienza.

PROGRAMA

La cita comenzará el jueves 9 de abril a las 20.00 horas con la conferencia 'El archivo musical de la Concatedral de San Pedro Apóstol de Soria' por el propio Gabriel Atienza Valero. El concierto inaugural abordará el "buen vivir" el viernes 10 a las 20.00 horas en el Espacio Santa Clara a cargo de 'Artefactum' y el concierto 'Tacuinium santasis: músicos medievales para el buen vivir'.

El sábado 11, desde las 12.30 horas, se celebrará un pasacalles renacentista guiado por el casco histórico en varias localizaciones, bajo el lema 'Ecos de Batalla', de acceso libre y con una hora y media de duración. El pasacalles arrancará en la plaza San Clemente hasta la plaza del Mercado, pasando por Condes de Gómara, pasando por el Casco Viejo para finalizar en la plaza Mayor. Ese mismo día por la tarde se celebrará a las 20.00 horas en el Espacio Santa Clara el concierto de Sophie Negoïtia&Darío Tamayo, 'Venus: Arias para Soprano de los Siglo XVII y XVIII'.

El festival finaliza el domingo 12 a las 20.00 horas en el Aula Magna con 'Qvinta esençia & Ensemble Arquivolta' con el título 'A la caza de los sentidos' en el siglo XVI.