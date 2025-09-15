El Festival de Música Milla de Oro reúne "patrimonio, música y vino" desde este sábado en Pesquera de Duero (Valladolid)

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Consumo de la Diputación de Valladolid, Moisés Santana; y la teniente de alcalde de Pesquera de Duero, Elisa Martínez, la primera edición del Festival de Música Clásica Milla de Oro. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino reunirá "patrimonio, música y enoturismo", días 20 y 21 de septiembre con un programa de conciertos en la iglesia de la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid, Moisés Santana, ha presentado este lunes, acompañado de la teniente de alcalde de Pesquera de Duero, Elisa Martínez, la primera edición del Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino, una iniciativa que busca "fusionar la cultura y el vino, con el objetivo de ofrecer una experiencia única".

En el marco de la programación, el Festival abrirá este sábado 20 de septiembre a las 20.00 horas con un recital a tres voces protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta, la soprano Montserrat Martí y el barítono Luis Santana.

Asimismo, este sábado 21, a las 19.00 horas, será el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, que ofrecerá un recital en solitario, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

Por otro lado, la entrada será libre hasta completar aforo, por lo que la organización recomienda acudir con antelación. Además, las bodegas del municipio vallisoletano se sumarán al evento con jornadas de puertas abiertas y actividades enoturísticas para complementar la experiencia.

"Este festival es mucho más que una serie de conciertos; es una declaración de intenciones. Queremos que los vallisoletanos y los visitantes puedan disfrutar de la riqueza cultural y vinícola que define nuestra provincia", ha subrayado Santana.