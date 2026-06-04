El festival Pucela Fantástica suma seis nuevas "premieres internacionales" para su tercera edición, en julio

Carteles de las nuevas 'premieres' que se incorporan al festival Pucela Fantástica. - PUFA

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Valladolid-PUFA (Pucela Fantástica) suma seis nuevas premieres internacionales a la programación de su tercera edición con trabajos de Kimo Stamboel, Bruce Wemple, Al Kalyk, Carl Sundström, Jano Piccardo, Federico Venzi y Jang Jun-yeop.

La tercera edición de PUFA, que tendrá lugar del 4 al 11 de julio, contará con "estrenos europeos y mundiales procedentes de Indonesia, Estados Unidos, Australia, Suecia, Argentina y Corea del Sur", según han destacado fuentes de la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La incorporación de estos seis nuevos largometrajes, han incidido, amplían una selección marcada por el terror sobrenatural, el "thriller psicológico", el "found footage" y las propuestas "más inclasificables del fantástico contemporáneo".

Tras el anuncio de títulos como 'IAI' (2026), de Zenzo Sakai; 'Went Up the Hill' (2024), de Samuel Van Grinsven; 'Samakdo' (2026), de Ki-Jun Chae; y 'Buffet Libre' (2025), de Zoe Berriatúa, en Sección Oficial, así como 'Lenore' (2026), de David Ward; 'Yesterday Island' (2025), de Sam Voutas; 'El ritual de Lily' (2025), de Manu Herrera; y 'Cuántica Rave' (2025), de Paco Campano, en Aquelarres, el certamen suma ahora nuevas producciones internacionales procedentes de Indonesia, Estados Unidos, Australia, Suecia, Argentina y Corea del Sur.

Entre las nuevas incorporaciones la organización destaca 'Janur Ireng' (2025), producción indonesia dirigida por Kimo Stamboel, uno de los nombres "más reconocidos del cine de terror asiático contemporáneo gracias a títulos como 'La reina de la magia negra' o 'Headshot'.

La película, han señalado, "funciona como precuela de Sewu Dino (2023)" y sigue a dos jóvenes que, tras perder su hogar en un trágico incendio en la casa de sus padres, son acogidos por un familiar en una lujosa mansión donde pronto comenzarán a manifestarse fenómenos ligados a antiguas maldiciones y rituales de magia negra. "Con posesiones demoníacas, folclore local y un despliegue de horror sobrenatural tan salvaje como espectacular", la película llegará a PUFA en premier europea.

También formará parte de la competición oficial 'Capture' (2026), producción estadounidense dirigida por Bruce Wemple. Protagonizada por Kaitlyn Lunardi, la historia arranca cuando una mujer hereda la casa de sus padres biológicos, a quienes nunca llegó a conocer. Allí descubre una vieja videocámara y varias cintas que la conducen hacia una serie de revelaciones inquietantes sobre el pasado de su familia.

"La película combina elementos del horror sobrenatural y el terror analógico en una propuesta que recuerda a referentes como Ringu o Sinister y que podrá verse por primera vez en Europa en Valladolid", destacan.

Completa este segundo bloque de anuncios 'Cruel Hands' (2025), thriller psicológico australiano dirigido por Al Kalyk. La película sigue a una madre y a su hijo mientras intentan escapar de un entorno de violencia doméstica refugiándose en una granja abandonada.

"Sin embargo, la amenaza no desaparece, sino que adopta nuevas formas en una historia que utiliza los códigos del survival y del terror para construir un relato de tensión creciente. Respaldada por su paso por festivales como Panic Film Fest, Beyond Fest o Fantastic Film Festival Australia, la película celebrará en PUFA su premier europea", han detallado.

Estas nuevas incorporaciones se suman a una Sección Oficial que ya había confirmado la presencia del horror psicológico japonés de 'IAI' (2026), de Zenzo Sakai; el drama sobrenatural australiano-neozelandés 'Went Up the Hill' (2024), de Samuel Van Grinsven; el terror folk surcoreano 'Samakdo' (2026), de Ki-Jun Chae; y la comedia negra fantástica española 'Buffet Libre' (2025), de Zoe Berriatúa, lo que consideran que consolida "una selección especialmente diversa en procedencias, estilos y enfoques".

SECCIÓN AQUELARRES

La sección Aquelarres, dedicada a las propuestas "más libres, arriesgadas y difíciles de clasificar dentro del género, incorpora este año tres nuevas películas que amplían todavía más su carácter heterogéneo".

Desde Suecia llegará 'The Waiting Man' (2026), dirigida por Carl Sundström. La película combina secuencias de "found footage" con narración convencional para construir una perturbadora historia inspirada en el universo de los "creepypastas" y el folclore japonés. PUFA acogerá la premiere mundial de la película.

También podrá verse 'El llanto del perro' (2025), producción argentina dirigida por Jano Piccardo y Federico Venzi. La cinta sigue a una joven que se traslada a una casa aislada con la intención de tratar su ansiedad, pero que acaba "involucrándose en un extraño ritual de purificación donde las relaciones entre humanos y animales parecen haberse invertido".

"Entre el drama, la fantasía y el terror, la película construye una experiencia tan desconcertante como perturbadora", protagonizada por Miranda de la Serna y Clara Kovacic. Tras su paso por el Buenos Aires Rojo Sangre, llegará a Valladolid en premier europea.

La tercera incorporación a Aquelarres será 'Killing Time' (2026), producción surcoreana dirigida por Jang Jun-yeop, responsable de After Spring. La película arranca con la muerte accidental de uno de los integrantes de un popular canal de YouTube durante una retransmisión en directo. Años después, el grupo intenta regresar a la actividad, pero una sucesión de acontecimientos "inesperados hará que la situación se complique de forma imprevisible". Con un ritmo frenético y constantes cambios de registro, la película celebrará en PUFA su premier mundial.