El festival 'SONDA in the park' llega al parque de Quevedo de León el 24 de agosto

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival 'SONDA in the park' llegará al parque de Quevedo en la capital leonesa este domingo, 24 de agosto, y contará con DJs de primer nivel desde las 12.00 hasta las 21.00 horas.

Así, tras el aperitivo de música electrónica celebrado en la capital leonesa con el ciclo 'SONDA Don Gutierre', se celebra este nuevo ciclo con entrada gratuita que lleva la música electrónica a los espacios verdes en horario diurno y ambiente familiar enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

El ciclo ofrece una cuidada selección de cinco DJs y muchas sorpresas musicales en una sesión continua que recorrerá desde la electrocumbia y los sonidos tropicales hasta la folktronica, el hip hop, el dub y el afrobeat, todo pasado por el filtro electrónico y pensado para bailar a la sombra de los árboles.

'SONDA in the park' se aleja del circuito club y propone un ambiente "relajado", en contacto con la naturaleza y apto para todos los públicos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Además de música, habrá un mercadillo con la participación de la Asociación del Barrio de los Artistas, enclavada en el histórico barrio ferroviario de León al otro lado del río Bernesga.

El espacio también contará con actividades familiares y la posibilidad de comer y beber en el propio parque gracias a la colaboración con los bares del barrio del Crucero, que se suman al evento como única opción de bebida, ya que en SONDA in the park "no hay bares, hay barrio", ha agregado el Consistorio.

Este ciclo contará además con una segunda cita gratuita el 21 de septiembre en el parque de La Candamia, con una propuesta más cercana a la electrónica experimental y el folk. La sesión tendrá lugar entre las 12.00 y las 20.30 horas.