El Festival de Teatro de La Seca programa dos ciclos paralelos de artes escénicas del 21 de junio al 25 de julio

Un momento de la presentación del cretamen. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Seca ha organizado una nueva edición de su Festival de Teatro, que se desarrollará desde el 21 de junio hasta el 25 de julio como antesala de la Semana Cultural y la Fiesta de los Novillos.

La propuesta cultural del municipio vallisoletano se desdoblará en dos programaciones paralelas: la XXIV Muestra Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de La Seca' y la V Piscifactoría de Teatro, destinadas a dinamizar culturalmente la piscina municipal en verano y apostar por el teatro aficionado y de calle.

La administración local ha programado seis funciones en teatro de sala y formato concurso para la primera de las citas, una iniciativa nacida en el año 2000 a la que se han presentado 45 propuestas procedentes de más de 40 grupos de la geografía nacional.

El certamen cuenta con el aval de dos estrellas de la Federación de Teatro Aficionado de Castilla y León al cumplir los requisitos de armonización de programaciones, remuneraciones y condiciones para las agrupaciones, detalla a través de un comunicado.

El Consistorio ha consignado un desembolso en premios de 2.250 euros, de los cuales 1.000 euros corresponderán al grupo ganador, 600 euros al segundo clasificado, 500 euros al premio del público y 150 euros al galardón del jurado joven, además de fijar cantidades de compensación por actuación.

Para la asignación de los reconocimientos se han constituido un jurado adulto -con representación de la federación regional a través del grupo El Bieldo y personas vinculadas a la gestión cultural- y un jurado joven integrado por vecinos menores de 26 años.

La sección oficial a concurso se celebrará a las 21.00 horas en el Espacio Cultural La Cilla con obras de grupos de Teruel, Madrid, León, Cuenca, Cádiz y Valladolid entre el 4 y el 19 de julio, mientras que el 24 de julio actuará fuera de concurso la agrupación local El Bieldo Teatro. La muestra concluirá el sábado 25 de julio con una gala de clausura conducida por Las Focof.

Junto a los premios económicos, las compañías recibirán vino verdejo aportado por las bodegas patrocinadoras Cuatro Rayas, Protos, Prius-Solar de Muñosancho y Tres Pilares.

Por su parte, la V Piscifactoría de Teatro, creada en 2022 para explorar nuevos espacios y públicos, ofrecerá tres funciones de calle y acceso libre en el entorno de la piscina municipal y las pistas del frontón entre el 21 y el 28 de junio.

Las propuestas de circo, comedia y 'clown' a cargo de Henriko, Luciérnagas Teatro y Margarito y Cía se iniciarán tras la hora del baño para el público familiar.

Finalmente, el Ayuntamiento ha comunicado que mantiene la política de accesos, con un precio de tres euros para las entradas de sala, un abono de 12 euros y acceso libre para menores de 18 años, además de la entrada gratuita para las sesiones de calle.