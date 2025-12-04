El Festival Vive la Magia Ávila llevará un total de 31 espectáculos a la provincia

El diputado de Cultura, Javier González, y el Mago Nano en la presentación del Festival Vive la Magia Ávila. - DIPUTACIÓN

ÁVILA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vive la Magia Ávila regresa a la provincia de Ávila un año más para reforzar su presencia en el mundo rural, con un total de 31 espectáculos, uno más que en la edición anterior, que se desplegarán por varios municipios abulenses.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar este jueves en la sede de la Diputación de Ávila, el Torreón de los Guzmanes, donde el diputado de Cultura, Javier González, ha explicado que este festival "plenamente consolidado en la provincia" desplegará 31 actuaciones que llevarán la "ilusión" y el "espectáculo" a los pueblos más pequeños de Ávila.

El diputado ha recordado que desde 2017 el Área de Cultura ha desarrollado un programa destinado a ofrecer actuaciones de magia en municipios con menor número de habitantes, concretamente "con 500 habitantes o menos", integrado en el proyecto Vive la Magia que promueve la Asociación Festival Internacional Vive la Magia.

"Hasta ahora, han sido 107 municipios de la provincia los que se han beneficiado de estas representaciones", ha detallado para recordar que el programa, dotado con 15.000 euros, se ha previsto entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026 y son muestra "de ese compromiso que tiene la Diputación con las artes escénicas y el disfrute de esta rica oferta cultural".

Por su parte, el mago Nano ha agradecido que se cuente con la Asociación de Magos de Ávila pare este festival. "En Ávila somos once magos afincado y siete vamos a participar en esta edición", con figuras de "proyección" como Óscar Escalante", Leo Bordigoni, Iván Asenjo o Max Verdier, que es mentalista.

Según ha explicado, la magia que llegará a los pueblos será "muy cercana, muy participativa", con espectáculos para todas las edades y con la intención de que sientan "la magia en primera persona".

En la presentación también ha estado presente el representante del festival en Castilla y León, el director Javier Cambero, quien ha destacado que este proyecto, que nació hace 22 años en León, cuenta actualmente con cerca de 672 funciones que previsiblemente se vean aumentadas hasta 680 para representar por la comunidad y, en más de un 80 por ciento en el medio rural.

Esto permite que los espectáculos lleguen a todos, como actualmente con poblaciones de menos de 100 habitantes, y con una filosofía clara: "el público es público en Ziyang, como lo es en Nueva York o en Ávila capital. Merece el mismo respeto".

En su intervención, el director Javier Cambero ha explicado que la programación mantiene un "alto nivel artístico" con profesionales que "están mentalizados para trabajar en el medio rural y saben dónde van", adaptando "sus equipos de sonido, de luces, para que se puedan hacer las mejores condiciones posibles".

El director ha señalado que el año pasado el festival reunió alrededor de 300.000 espectadores en toda Castilla y León.