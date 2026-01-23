Fetracal denuncia que hay camiones parados en CyL con las carreteras limpias y pide a la DGT "coherencia"

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) ha reclamado "prudencia" a los transportistas que estarán en ruta entre hoy y el domingo ante la previsión de nevadas.

Al mismo tiempo, ha exigido a la Dirección General de Tráfico (DGT) "mesura y coherencia con sus prohibiciones" de circular por las carreteras de esta Comunidad, unas restricciones que consideran que se han anunciado "sin tiempo para reaccionar, con cientos de conductores en ruta y sin opciones de regresar ni a zona de carga o descarga o a sus viviendas". Además ha recogido ya quejas de los profesionales al estar parados con las carreteras "limpias" de nieve.

Para Fetracal, la "prudencia es lo más importante" que se puede pedir a los transportistas ante situaciones de emergencia climática. Pero, esta organización empresarial del sector en Castilla y León recuerda que son profesionales, "que, en muchos casos, llevan años ante un volante y que saben reaccionar ante situaciones climáticas adversas".

Por ello, Fetracal ha lamentado que la Dirección General de Tráfico anuncie restricciones a circular por numerosas carreteras de Castilla y León "sin tiempo para reaccionar a los cientos de transportistas que estarán circulando por sus carreteras".

El presidente de Fetracal, Óscar Baños, ha denunciado que la DGT "carece de sensibilidad hacia los profesionales del transporte", quienes han demostrado "con creces conocer las carreteras, saber los riesgos ante situaciones climáticas adversas y asumir los embolsamientos cuando se hace necesario". "De esta manera, se bloquea Castilla y León por carretera, se impide a muchos transportistas que puedan regresar a sus casas y se ataca, así, la conciliación familiar que se plantea para la mayoría de las profesiones", añade Baños.

Y, como ejemplo, la organización empresarial señala que desde primeras horas de esta mañana se están recibiendo llamadas de quejas de transportistas que se encuentran paralizados en las carreteras de la Comunidad Autónoma sin que por el momento hayan caído copos de nieve, "con las vías totalmente limpias, mientras que los camiones ya no pueden circular".