Las fiestas de San Froilán de León contarán con la participación de los Moros y Cristianos de Alcoy

Archivo - Ayuntamiento de León. Imagen de los pendones de León frente a la Catedral de la ciudad. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Froilán de la capital leonesa contarán este año con la participación de los Moros y Cristianos de Alcoy, que participarán en el Tributo de las Cien Doncellas y en el Desfile de Pendones Concejiles.

Así lo ha explicado este jueves la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas. La Filà de Cides, una de las agrupaciones festeras más emblemáticas en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, estará presente en las celebraciones de San Froilán y acercará a la ciudad la recreación histórica que se celebra en honor a San Jorge.

Su origen se remonta a hace siglos y está vinculado a la tradición que recuerda la batalla de Alcoy de 1276 y la aparición de San Jorge como protector de la ciudad. Con esta aportación, los leoneses podrán disfrutar durante San Froilán de una representación de las fiestas de Moros y Cristianos, algo que es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de León y Valverde de la Virgen y la Asociación de Pendones Reino de León.

La celebración se estructurará alrededor de dos grandes bandos: el Cristiano y el Moro, formados por numerosas filaes, que son agrupaciones de personas que comparten traje, música, historia y tradición, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las calles se llenarán de miles de festeros, impresionantes trajes, música de banda, escuadras, carrozas y boatos. El sábado 3 de octubre la representación alcoyana se incorporará a la Recogida de las Doncellas y a los actos relacionados con el legendario Tributo de las Cien Doncellas que se celebrarán a partir de las 18.15 horas. Su presencia contribuirá a enriquecer la comitiva y la posterior teatralización de la entrega de las doncellas.

Al día siguiente, el 4 de octubre, también habrá una representación de la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy en el Desfile de Pendones Concejiles. La comitiva alcoyana acompañará a los Pendones Leoneses en su desfile desde la plaza de San Marcos hasta la plaza de Regla, de modo que las formaciones moras y cristianas compartirán las calles de León con las enseñas llegadas desde todas las comarcas de la provincia.

Con esta participación no se traslada a León la totalidad de esta celebración, sino que se ofrece una muestra representativa de su esencia y se integra en la programación propia de las Fiestas de San Froilán. Así, León y Alcoy se unirán como dos territorios que mantienen vivas sus tradiciones y que entienden la fiesta como una expresión de identidad, participación y orgullo.