Las fiestas de San Pedro de Burgos promocionará a artistas locales a través de la iniciativa 'Órbita Excéntrica'

La Directora De La Fundación, Laura Sebastián, Con La Alcaldesa, Cristina Ayala. - EUROPA PRESS

BURGOS 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos promocionarán a artistas locales a través de la iniciativa 'Órbita Excéntrica', que será un punto de encuentro para la creación joven y el talento musical local entre el 27 de junio y el 3 de julio.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acompañada por la directora de la Fundación Caja Círculo, Laura Sebastián, y la gestora cultural Silvia Heredia, ha destacado que el proyecto da "un paso más" al conectar directamente la programación festiva con la 'Órbita creativa' de la ciudad. La novedad de esta edición radica en que los conciertos de tarde estarán protagonizados exclusivamente por artistas y bandas emergentes de Burgos, que actuarán como teloneros de los grupos nacionales.

Ayala ha detallado el cartel de las fiestas, que arrancará el sábado 27 de junio con una jornada dedicada al rap y la cultura urbana. La noche contará con La Furia, referente del rap feminista estatal, junto a los burgaleses Víctor Rutty, Robert del Pyro y DJ Kaef. El domingo 28 será el turno del rock alternativo y el punk, de la mano de la banda local Memocracia y el dúo cántabro Repión.

El día de San Pedro y San Pablo, lunes 29 de junio, estará protagonizado por los ritmos festivos y el 'ska' de La Regadera y la formación madrileña IÍtaca Band. El martes 30 de junio se reservará para la nueva ola de pop urbano con las actuaciones de Lady Banana y Hens, uno de los artistas más seguidos por el público juvenil actual.

La programación continuará el miércoles 1 de julio con el pop alternativo de Nacho Pistacho y El Kanka. El jueves 2 de julio se celebrará el 'Beat and Sound Festival', una propuesta multidisciplinar que combinará música, danza urbana, batallas de DJ y freestyle, con la participación destacada de Arcano. Finalmente, el viernes 3 de julio cerrarán las fiestas el grupo burgalés de rumba-punk El Cencerro y el artista urbano Pole.

Por su parte, la directora de la Fundación Caja Círculo, Laura Sebastián, ha incidido en que esta iniciativa surge de la "escucha activa" a los más de cien creadores que ya forman parte de la comunidad 'Órbita Creativa', lanzada en abril del año pasado.

"Apoyar la cultura local no es solo programarla, sino generar espacios reales para quienes están empezando", ha subrayado Sebastián, quien también ha recordado que este proyecto tendrá presencia este sábado en la Noche Blanca en los escenarios de la calle San Lesmes y la plaza Alonso Martínez.

Los detalles técnicos de la convocatoria pública han sido desgranados por la gestora del proyecto, Silvia Heredia. El plazo para presentar las solicitudes se abrirá del 27 de mayo al 7 de junio a través de la web oficial de la fundación. Entre los requisitos indispensables, las propuestas deberán contar con un repertorio propio y los proyectos musicales deben estar vinculados a la provincia.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito musical y de la propia fundación, resolverá la convocatoria como máximo el 11 de junio. El jurado podrá realizar consultas y recabar valoraciones externas dentro de la propia comunidad de artistas de 'Órbita Creativa' antes de emitir su fallo.

Las bases completas se darán a conocer el próximo 27 de mayo a las 19.30 horas en la sede de la fundación, coincidiendo con el encuentro 'Cruce de Órbitas', donde también se presentará la nueva plataforma web del colectivo.