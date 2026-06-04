Fiestas de Segovia recuperan la tómbola de Cáritas extiende conciertos por barrios y ofrece ver el mundial en pantallas

El concejal de Festejos, Gabriel Cobos, junto al alcalde Mazarías, describe los detalles del cartel de las Fiestas. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el programa de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que incorpora como principal novedad el regreso de la tómbola solidaria de Cáritas, ausente de las fiestas durante varios años, además de incluir la proyección en pantalla gigante de los tres primeros partidos de la selección de fútbol, en el Mundial, y extender actividades a los barrios incorporados con el ciclo 'Acústicos'.

En la presentación del programa se ha desvelado el cartel de las Fiestas, obra del artista navarro Alfredo de León, reconocido cartelista nacional. En la imagen de las Fiestas, el diseñador ha representado a los gigantes Fuencisla y Frutos, con el Acurducto de fondo, en un estilo de trazos sencillos donde ha empleado el azul que compone el escudo de Segovia y el púrpura castellano.

La mayor novedad es la recuperación de la tómbola solidaria de Cáritas, tras muchos años desaparecida del programa. El sorteo contará con más de 4.000 premios directos y un premio final y se ha diseñado con un carácter social explícito, con la participación de empresas y entidades a lo largo de todas las fiestas.

El concejal de Festejos, Gabriel Cobos, ha subrayado que se trata de una iniciativa "mítica" que regresa adaptada a los tiempos actuales y que tiene como objetivo reforzar el componente solidario del programa.

El pregón de las fiestas lo dará la periodista segoviana Macarena Bartolomé, quien lleva más de dos décadas desarrollando información parlamentarias en medios públicos nacionales.

Otra de las novedades es la ampliación de la presencia de las fiestas en los barrios de la ciudad. El programa contempla conciertos acústicos itinerantes que recorrerán barrios Madrona, Puente de Hierro, Nueva Segovia, San Lorenzo, San José y Fuentemilanos.

Esta iniciativa se suma a los parques de hinchables, que ya tuvieron gran acogida por el público infantil el pasado año. Cobos ha recordado que llevar las fiestas a los barrios era uno de los compromisos del equipo de gobierno y que el programa de este año consolida ese esfuerzo.

En actos deportivos, el programa incorpora la retransmisión de los tres partidos iniciales de la selección española en el Mundial, con pantallas instaladas en La Albuera, la plaza Mayor y el Azoguejo.

De los 120 actos programados, el 97 por ciento son gratuitos. Respecto a los conciertos, como ya se anunció en su día, actuarán Taburete, la Orquesta Panorama, Leire Martínez, las Guerreras K-Pop, Siloé, Negrita Music Fest y la Orquesta Pikante, además de grupos locales en los programas de barrios y espectáculos de tributo a figuras famosas.

En cuanto al presupuesto, que Cobos ha cifrado en un total de 700.000 euros, el concejal ha detallado las aportaciones municipales a los principales conciertos: el coste total del concierto de Siloé, incluyendo caché y producción técnica, asciende a 113.000 euros; la aportación municipal al concierto de Las Guerreras K-Pop es de 40.000 euros; la aportación al concierto de Taburete alcanza los 35.000 euros; y el Negrita Music Fest ha supuesto un desembolso de 45.000 euros. La actuación de la Orquesta Panorama, por su parte, tiene un coste inferior a los 15.000 euros.

Las actuaciones de los grupos tributo y los acústicos de barrio se sitúan por debajo de ese umbral. El programa se completa con la Feria de Día, que en esta edición cuenta con ocho casetas y que el concejal ha señalado que no amplía su número de establecimientos por limitaciones de espacio.

El día de las Peñas, el sábado 20, incorpora como novedad la participación de las damas del año 1996, que celebrarán el 30 aniversario de su reinado incorporándose al cortejo que partirá desde distintos barrios hasta el Acueducto y la Plaza Mayor.