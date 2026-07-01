Las Fiestas de Verano y los talleres de animación juvenil marcan la actividad de los próximos días en Ávila

ÁVILA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de Verano y los talleres de animación juvenil que organiza el Ayuntamiento de Ávila marcarán la actividad de los próximos días en la capital abulense.

La animación de verano, además de con el campus estival que se desarrolla por las mañana en La Casa de las Ideas, para participantes de diez a 15 años, cuenta este miércoles por la tarde con una sesión de zumba en el parque de San Antonio desde las 19.30 horas.

Esta misma programación inclue el viernes por la tarde, a las 17.00 horas, actividad de educación de calle en la piscina municipal y, el sábado, una escape room que, con el título 'El mural que cobró vida', se realizará en La Casa de las Ideas desde las 19.00 horas.

En el inicio de la próxima semana, por las mañanas, en este mismo espacio, habrá un campus de inglés y, por las tarde, playzone de verano, desde las 17.00 horas, el lunes, en La Casa de las Ideas; y escape room, con el título 'El secreto de la muralla', el martes, desde las 19.30 horas, en la zona centro de la ciudad.

Con el mes de julio llegan las actividades vespertinas a la muralla de Ávila. Los miércoles y jueves, a las 20.30 horas, se puede asistir a las visitas teatralizadas y, los sábados, también a las 20.30 horas, a las Experiencias en la Muralla.

Comienzan esta semana con la Experiencia El Cobijo, una actividad inclusiva de la mano de Faema y su restaurante El Cobijo.

En cuanto a las actividades en los barrios, se celebran estos días las actividades de la XXXVIII Semana Cultural de la Asociación de Vecinos Zona Norte - El Seminario.

También comienzan mañana las fiestas patronales en el barrio anexionado de Urraca Miguel, que contarán mañana jueves con DJ Gon desde las 22.30 horas.

El viernes, a las 19.30 horas, será la ofrenda floral y, desde las 20 horas, la charanga Los Temblones acompañará la actividad para llegar, a las 22 horas, al pregón de las fiestas.

La jornada finalizará con barbacoa popular a las 22.15 horas; concierto de Los Gruyos a partir de las 23 horas y campeonato de futbolín a las 03.30 horas.

En la jornada del sábado, la misa en honor a la Virgen del Rosario será a las 12.30 horas, tras la que habrá procesión y subasta de banzos.

A las 17 horas, habrá campeonato de mus y tute y, a las 18 horas, juegos para los niños, seguidos de Santo Rosario y cambio de cetros, a las 19 horas.

A las 20.00 horas, habrá concurso de jotas y a las 20.15 horas, partido de solteros contra casados, para finalizar a las 23 horas con la Orquesta Athenea.

Las fiestas finalizarán el domingo 5 de julio comenzando la jornada con un chocolate con bizcochos a las 07.00 horas y siguiendo con una misa en honor de los cofrades difuntos y del cabildo a las 13 horas.

A las 15 horas habrá paella popular y a las 16 horas, bingo, para continuar a las 16.30 horas con la final del campeonato de mus y tute; deslizadera acuática a las 17.00 horas y concierto de Bule Flamenco y campeonato de calva mixto a las 18.00 y las 20.00 horas, respectivamente.

PANTALLA GIGANTE Y FIESTAS DE VERANO

La programación de las Fiestas de Verano comienza este jueves con un concierto que, desde las 19.30 horas, se realizará en el Mercado Chico.

Combinará canto y danza, con la clarinetista y cantante de la Banda de Música de Ávila Sara Martín Lastras y el bailarín Javier del Real.

Seguidamente, a las 21.00 horas, se podrá seguir, en el Mercado Chico y a través de una pantalla gigante que instalará el Ayuntamiento de Ávila, el partido de fútbol de la Selección Española contra Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El viernes y el sábado se celebrará, también en el Mercado Chico, la IV Feria Flamenca de Ávila. Desde las 19.00 horas, el viernes 3 de julio, actuarán el Ballet Español de Emma Lucena, el coro de castañuelas Riá y Mirabrás, mientras que el sábado 4 de julio, desde la misma hora, se contará con Alma Flamenca, de El Hoyo de Pinares, a los que acompañará la Agrupación San Eugenio, de Navas del Rey (Madrid).

Además, en esta jornada, se contará también con la pincelada que ofrecerá la diseñadora afincada en Cebreros Emylyjazz, que ofrecerá un desfile con creaciones propias basadas en el arte flamenco.

La música también tendrá protagonismo estos días con los conciertos del ciclo Música en las plazas que organiza el Ayuntamiento de Ávila, en colaboración con otras entidades.

Este jueves 2 de julio, a partir de las 22.00 horas, en la calle San Segundo, sonará Nunca es tarde y, a la misma hora, el viernes 3 de julio, en la plaza de Nalvillos, actuarán Abandolaos, mientras que, el mismo día y a la misma hora, en el Mercado Chico, se podrá asistir al concierto en acústico de Dos Perros.

El sábado, a partir de las 22 horas, en el entorno de la plaza de abastos, sonará Los chicos de ayer. Igualmente, la música será protagonista el domingo 5 de julio, desde las 21.30 horas, con el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Joven de Castilla y León en el Mercado Chico.

Igualmente, con música comenzará la próxima semana, de la mano del Festival Internacional de Música de Ávila, que organiza la Asociación Filarmonía, en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Ávila.