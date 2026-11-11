Figaredo carga contra los sindicatos: "Han multiplicado por cuatro su facturación por su silencio"

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha acusado a los sindicatos de "multiplicar por cuatro --de los ocho millones a los 32-- la facturación" por su "silencio" desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa.

"Ningún autónomo, ninguna empresa, ningún trabajador ha multiplicado por cuatro sus ingresos. Los sindicatos sí y los sindicatos reaccionan y responden ante quien les paga, que es Pedro Sánchez", ha apuntado en declaraciones a los medios durante su visita al mercado de Mansilla de las Mulas (León).

En este foro, el dirigente de Vox ha reivindicado el papel de la gente que tiene "montado" su puesto en el mercado. "Si no abren, si no venden, no facturan. Esa es la realidad de España", ha añadido para criticar que los sindicatos "cobren subvenciones del PSOE" y se puedan quedar "de brazos cruzados" porque el dinero "llega".

"Pero eso puede cambiar", ha advertido para lo que ha apelado al voto a la formación en una campaña que comienza mañana con la pegada de carteles y en la que anima a "tener fe" en la España del "trabajo y del esfuerzo" para recuperar el "protagonismo y ser motor de crecimiento en España".

En este punto, ha puesto a Castilla y León como ejemplo de lo que quieren para el resto del país. "Lo hemos traído ya en Castilla y León con unas consejerías centradas en el campo, en la agricultura, en la de regulación, en dar futuro a todos esos españoles centrados en las áreas rurales. Y es lo que queremos traer para España en estas elecciones nacionales", ha finalizado.