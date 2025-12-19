El Fin de Año Universitario celebra su 26º cumpleaños con miles de jóvenes en la Plaza Mayor de Salamanca

La ciudad de Salamanca acoge el Fin de Año Universitario 2025 - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han celebrado, un año más, una Nochevieja especial en la Plaza Mayor de Salamanca, fiesta ahora denominada 'Fin de Año Universitario' y que nació de manera espontánea en 1999, por lo que ha cumplido ya 26 años.

Aunque a esta cita se la conoce aún como Nochevieja Universitaria, lo cierto es que el nombre oficial es Fin de Año Universitario para evitar la denominación que patentó la empresa que organizaba antes este festejo.

A pesar de que los organizadores querían llegar a las 18.000 personas en la plaza, durante la noche no se han confirmado las cifras exactas de asistencia, si bien antes de medianoche la parte trasera del ágora salmantina ha estado libre de aglomeraciones. Con la cercanía de las campanadas, sin embargo, han llegado cada vez más jóvenes al recinto.

Pero las primeras actuaciones en la plaza han comenzado ya durante el jueves por la mañana, cuando se ha instalado un doble vallado de seguridad para proteger el árbol de Navidad que se encuentra en el centro del ágora salmantina.

Ya desde las 20.30 horas de la tarde los jóvenes han comenzado a acudir a la Plaza para escuchar las primeras actuaciones musicales encabezadas por Alex Diez, en primer lugar. A las 21.15 horas ha sido el turno de B2BProyect; a las 22 horas, se ha subido al escenario Mafalda Cardenal, a las 22.30 horas, Chema Rivas y ha cerrado el espectáculo de música en el escenario de ágora salmantina a las 23 horas, Dani Serra.

El presentador del acto principal de este Fin de Año Universitario ha sido el periodista salmantino Alberto Pérez, que ha tomado las riendas del espectáculo por sexto año.

DOCE GOMINOLAS

Como en otras ocasiones, en los accesos a la Plaza Mayor se han vuelto a entregar de forma gratuita los paquetes con las doce gominolas, que han servido como uvas durante las doce campanadas de medianoche con las que los estudiantes despiden el año en la ciudad antes de volver a sus lugares de origen. Este año, además, se han regalado gorros de Papá Noel, que han llenado de color rojo la Plaza.

Tras las campanadas, la Asociación de Hostelería de Salamanca, que ha organizado el evento de nuevo, ha creado un 'circuito oficial' con más de 45 bares que han participado en este evento. Para el buen funcionamiento del evento, se ha situado en el pasaje de la plaza el puesto sanitario principal donde se han derivado todas las atenciones con el apoyo de una UVI móvil.

Además, ha habido equipos a pie de primera intervención repartidos por la Plaza para una rápida asistencia e intervención. Tal y como ha podido comprobar Europa Press, durante las horas de celebración no ha habido que lamentar ningún incidente de gravedad.

Por otro lado, por segundo año consecutivo, la asociación Aura ha colaborado en esta iniciativa y ha distribuido 13.000 ceniceros portátiles reutilizables para concienciar sobre la correcta gestión de residuos y mantener limpia la ciudad. También se ha instalado un 'punto violeta' para prevenir y actuar contra la violencia de género, y durante todo el espectáculo se han lanzado mensajes de concienciación sobre el consumo responsable de alcohol.

Además de esta fiesta 'oficial', en la ciudad se ha organizado al mismo tiempo un evento musical privado denominado 'Mega Cotillón' en el Multiusos Sánchez Paraíso entre las 22 horas y las 6 horas con música en directo. Para este evento, Cruz Roja ha movilizado un equipo de 15 personas con personal de Enfermería, técnicos de emergencias sanitarias y socorristas terrestres, dos vehículos y un puesto sanitarios.