Finaliza la adecuación al paso de peatones y ciclistas del puente de la avenida Alcalde Martín Cobos de Burgos

Vista de la intervención llevada a cabo en el puente de la avenida Alcalde Martín Cobos de Burgos. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para adecuar al paso de peatones y ciclistas el entorno del puente sobre el ferrocarril de la avenida Alcalde Martín Cobos, en la ciudad de Burgos.

Esta actuación ha contado con una inversión de 3,81 millones de euros (IVA incluido) financiada a cargo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Las obras se han llevado a cabo a lo largo de unos 500 metros, entre las naves de Nicolás Correa, en el kilómetro 243,8 de la antigua travesía de la N-1, y la glorieta con la calle La Bureba, en el kilómetro 108,3 de la antigua N-120.

Los trabajos han consistido en la construcción de un carril bici segregado del tráfico de 450 metros de longitud, la reordenación y adaptación de las aceras a los estándares de accesibilidad y la modificación de la sección transversal de la carretera.

Estos nuevos itinerarios peatonal y ciclista dan continuidad a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Burgos al norte y al sur de este tramo. Además, se ha mejorado la integración paisajística de la vía, favoreciendo su mejor integración en el entorno urbano.

El eje principal de la calzada queda ahora formado por dos carriles de 3,40 metros cada uno, una rígola de 0,40 para canalizar el agua, una acera de 2,60 metros y un carril bici de la misma anchura, con una zona de separación entre el tráfico y el carril bici de 0,40 metros.

Por último, las obras han incluido la reparación de la estructura del hormigón y la armadura del puente, la impermeabilización del tablero, la mejora del drenaje, la sustitución de las juntas de dilatación, la renovación de los sistemas de contención y el extendido de capa de rodadura.