Finaliza la mayor concentración parcelaria ejecutada en CyL en Los Oteros (León) tras invertir 30,6 millones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presentado en Valencia de Don Juan (León) el resultado final del proceso de concentración parcelaria de la zona de Los Oteros. - JCYL

El proceso, que comprende 13 municipios leoneses y uno vallisoletano, beneficia a casi 3.300 propietarios

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta ha finalizado las obras de infraestructura rural pertenecientes a la concentración parcelaria de Los Oteros, en las provincias de León y Valladolid, que han supuesto una inversión de 30,6 millones de euros en 33.562 hectáreas y supone la mayor zona agraria concentrada en un único proyecto en Castilla y León.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha explicado este martes en Valencia de Don Juan (León) a los representantes de los 14 municipios beneficiarios el alcance de unas obras que han supuesto la ejecución de una red de caminos de 710 kilómetros, 650 kilómetros de acceso a las nuevas fincas y 48 kilómetros de circunvalaciones en municipios, entre otros.

La infraestructura rural ejecutada en Los Oteros, donde se cultiva un tercio de todo el cereal de secano de la provincia de León, ha permitido también el saneamiento de las fincas con una nueva red de desagües y la ejecución de las diferentes medidas de restauración del medio natural, en una iniciativa financiada por la Junta y la Unión Europea a través el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Las obras, que comenzaron en noviembre de 2022, aseguran el adecuado acceso a todas las parcelas, eliminando aquellos que se realizaban desde carreteras u otras vías; mejoran la eficiencia de las labores y dan seguridad a la población, facilitando el tránsito de vehículos pesados y maquinarias sin entrar en las localidades, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

"UN ANTES Y UN DESPUÉS"

En este contexto, la consejera ha subrayado que la actuación "marca un antes y un después para la actividad agraria en Los Oteros, ya que mejora de forma decisiva la competitividad de las explotaciones, reduce costes, optimiza los tiempos de trabajo y refuerza la seguridad tanto de los agricultores como de los vecinos de los municipios afectados". González Corral ha destacado, además, que se trata de una inversión "estratégica" que fortalece la eficiencia del sector agrario, impulsa el relevo generacional y contribuye a fijar población en el medio rural.

La concentración parcelaria de Los Oteros ha beneficiado a casi 3.300 propietarios y ha permitido reordenar un total de 33.562 hectáreas, con una reducción muy significativa del número de parcelas, que han pasado de cerca de 24.000 fincas iniciales a alrededor de 5.800 fincas de reemplazo. Esta reorganización ha supuesto un incremento del tamaño medio de las parcelas, que ha pasado de 1,40 a 5,79 hectáreas, lo que facilita el uso de maquinaria agrícola y favorece la modernización de las explotaciones. Por cada cuatro parcelas aportadas inicialmente se ha obtenido una finca de reemplazo.

ACTUACIÓN "PRIORITARIA"

Las concentraciones parcelarias constituyen una actuación "prioritaria" para la Junta por los beneficios económicos, sociales y ambientales que generan. En el ámbito económico, las zonas concentradas registran un incremento de la actividad de hasta un 36 por ciento respecto a aquellas que no han sido objeto de estos procesos. Además, favorecen el relevo generacional, con tasas de incorporación un 40 por ciento superiores, y mejoran la competitividad de las explotaciones que, en el caso de Los Oteros, supone reducir un 44 por ciento los desplazamientos y un 26 por ciento el consumo de combustible.

En la presente legislatura la Junta ha aprobado procesos de concentración parcelaria que afectan a más de 147.300 hectáreas, una cifra que sitúa a la Comunidad muy cerca de alcanzar en su totalidad el compromiso adquirido en 2022.

Los municipios beneficiados del proceso de concentración parcelaria en la zona de Los Oteros son Castilfalé, Fuentes de Carbajal, Gusendos de los Oteros, Matadeón de los Oteros, Matanza de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Izagre, Santa Cristina de Valmadrigal, Santas Martas, Valencia de Don Juan, Valverde Enrique, Villabraz y Villamoratiel de las Matas, en la provincia de León, además de Mayorga, en Valladolid.