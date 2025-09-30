Finaliza el proyecto de revisión y actualización de los datos de población y del territorio de 183 municipios sorianos

SORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha finalizado con éxito el proyecto de revisión y actualización de los datos de población y del territorio de los 183 municipios sorianos, un proyecto que se enmarca dentro del proceso de transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal en las entidades locales de la provincia.

El diputado responsable de Atención Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina; el jefe del Área Jurídica del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Soria, Javier Saínz; el jefe de Actuación y Proyectos, Ángel Diez; el gerente del Grupo TRAGSA en Soria, Javier Manso, y la responsable Técnica del Proyecto, Esther Soler, han presentado este martes el resultado de la depuración del padrón.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través de la Orden TER/1235/2023 que regula las subvenciones destinadas a esta transformación en el ámbito local. La Diputación de Soria ha recibido una subvención de 600.000 euros, destinados a dotar a los ayuntamientos de herramientas modernas y eficaces para la gestión de sus padrones.

MODERNIZACIÓN DEL PADRÓN

A través de esta actuación se pretende la modernización de la gestión de los padrones municipales. "Supone un requisito previo e imprescindible para que las personas puedan tener acceso al uso y disfrute de los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales en un municipio, y al ejercicio del derecho de sufragio, entre otros aspectos", ha señalado el diputado Jesús Ángel Peregrina, quien ha destacado que "hoy la Diputación provincial recepciona los trabajos del Proyecto de Transformación Digital del Padrón de todos los municipios de Soria, los 183, puesto que también se adhirió la ciudad de Soria a este proyecto". "Los plazos eran muy ajustados, puesto que el plazo de ejecución finalizaba el mes de septiembre, por lo que se decidió encargar a TRAGSATEC, como medio propio de la Diputación Provincial de Soria", ha apuntado el diputado.

La ejecución ha corrido a cargo de la empresa pública TRAGSA, a través de su filial TRAGSATEC, por un importe de 584.764,05 euros. El proyecto ha logrado una subsanación de más del 95 por ciento en toda la provincia, por lo que cumple así con los criterios técnicos exigidos y situando a Soria como una de las primeras diputaciones provinciales en finalizar con éxito esta fase del proceso.

El jefe de Actuación y Proyectos de Tragsatec, Ángel Diez, ha destacado que el trabajo se ha cumplido con creces, pudiendo justificar la Diputación toda la partida económica concedida por llevar a cabo este trabajo en tiempo y forma. "Se ha conseguido lo que perseguía el proyecto, que era la actualización de los datos, y se ha cumplido con todos los requisitos que impuso el INE", ha señalado Diez.

Por su parte, la responsable técnica del Proyecto, Esther Soler, ha declarado que, en el marco de este proyecto, la Diputación también ha impulsado la contratación durante seis meses de 18 personas, entre ellas, 16 administrativos y dos jefes de equipo, lo que "ha supuesto una oportunidad de empleo directo vinculado a la digitalización del territorio".

Para la consecución de estos resultados, "la Diputación ha mantenido una estrecha colaboración con los secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Soria, reconociendo el papel esencial que desempeñan en la gestión diaria de los padrones municipales", ha valorado Soler. "Es imprescindible acompañar a los municipios en su modernización, siendo las diputaciones los motores de cambio, su apuesta por la innovación, la simplificación administrativa y el uso responsable de los fondos europeos, todo ello a pesar de ser una administración con recursos limitados", ha finalizado la responsable del proyecto.