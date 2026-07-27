Finalizan mañana las clases extraordinarias de julio con 840 alumnos que pasan de Primaria a la ESO en CyL

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta ha desarrollado durante este mes las clases extraordinarias de julio con 844 alumnos que finalizarán este martes y que tienen como objetivo reforzar las competencias básicas del alumnado que termina sexto de la Educación Primaria para facilitar su incorporación a la Educación Secundaria Obligatoria.

En la edición de 2026 han participado 36 centros educativos, de los que tres son concertados, con 57 profesores que han impartido refuerzo educativo en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés durante todo el mes.

La consejera de Educación, María Pardo, ha destacado que el "éxito" educativo comienza también con "una buena transición entre etapas" y ha subrayado que estas clases permiten ofrecer "una atención personalizada al alumnado, reforzar su confianza y favorecer la igualdad de oportunidades", según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Las actividades se han desarrollado entre el día uno de julio y el 28 de julio, con una dedicación de 15 horas semanales distribuidas en sesiones de tres horas diarias para consolidar los "aprendizajes instrumentales, prevenir dificultades académicas y facilitar una incorporación más segura a la ESO".

Las clases extraordinarias forman parte del 'Programa para la Mejora del Éxito Educativo' de Castilla y León, una estrategia autonómica dirigida "a proporcionar apoyo y acompañamiento al alumnado fuera del horario lectivo para mejorar el rendimiento académico, incrementar las tasas de titulación y contribuir a reducir el abandono educativo temprano".