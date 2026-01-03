Finalizan las obras de mejora de la travesía de Riello (León) con 236.321 euros de inversión

Visita de Eduardo Diego Pinedo junto a Manuel Rodríguez Díez en la travesía de Riello. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha finalizado las obras de mejora de la travesía de Riello (León) tras una inversión de 236.321 euros en actuaciones de seguridad, accesibilidad y movilidad.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo y el alcalde de Riello, Manuel Rodríguez Díez, han visitado la intervención, que se incluye dentro del programa de humanización de travesías urbanas impulsado por la Junta.

En la provincia de León, este programa incorpora actuaciones en Riello, Ambasmestas y Vega de Valcarce con una inversión conjunta que supera el millón de euros, según ha informado la Delegación Territorial del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

En Riello, la actuación se desarrolla en un tramo de 750 metros de la carretera LE-493, entre los puntos kilométricos 11+800 y 12+550, incluida la renovación integral del firme y de la señalización, la mejora de la parada de transporte público y la puesta en valor de los tres pasos de peatones existentes, dos de los cuales se elevan a nivel de acerado y el tercero incorpora una isleta de protección peatonal.

La intervención también contempla la reurbanización del entorno de la travesía, con la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoran de la accesibilidad de todos los usuarios del espacio público, así como la optimización o el paseo peatonal y las zonas de estacionamiento con el objetivo de garantizar un entorno más seguro, cómodo y funcional tanto para los vecinos como para los vehículos que transitan por la vía.

El delegado territorial de la Junta y el alcalde de Riello han subrayado la relevancia de estas actuaciones para reforzar la seguridad vial, mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y avanzar en la modernización de las infraestructuras locales.